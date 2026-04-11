قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

إغلاق مضيق هرمز يهدد الاقتصاد العالمي بارتفاعات حادة في النفط والغذاء والنقل

محمد البدوي

حذر أرسينيو دومينجيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، من التداعيات الخطيرة لأي إغلاق محتمل لمضيق هرمز، مؤكدًا أنه يُعد أحد أهم الشرايين الحيوية للتجارة العالمية.

20% من شحنات الوقود

وأوضح أن هذا الممر الاستراتيجي يمر عبره نحو 20% من شحنات الوقود عالميًا، إلى جانب كميات كبيرة من السلع الغذائية والإمدادات الأساسية التي تعتمد عليها دول عديدة، خاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها.

أسعار النفط ووسائل النقل

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، أشار دومينجيز إلى أن العالم بدأ بالفعل يلمس آثار التوترات في المنطقة، حيث ارتفعت أسعار النفط ووسائل النقل، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والسلع الأساسية، محذرًا من أن أي تعطيل لحركة الملاحة في المضيق قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد العالمية، ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الدول الأكثر تأثرًا.

كما أعرب عن قلقه من التقارير التي تتحدث عن فرض رسوم عبور مرتفعة على السفن، قد تصل إلى ملايين الدولارات، معتبرًا أن مثل هذه الإجراءات تثير إشكاليات قانونية واقتصادية، وتتعارض مع القواعد المنظمة لحرية الملاحة الدولية، وقد تؤدي إلى تصعيد التوترات والتأثير سلبًا على حركة التجارة.

المضايق الطبيعية والقنوات الصناعية

وشدد على ضرورة التفرقة بين المضايق الطبيعية والقنوات الصناعية، موضحًا أنه لا يمكن مقارنة مضيق هرمز بقناة مثل قناة السويس، حيث إن القنوات تُنشأ وتُدار بواسطة الدول التي تستثمر فيها ويحق لها فرض رسوم، بينما تُعد المضايق الطبيعية ملكًا مشتركًا للبشرية، ويجب أن تظل مفتوحة أمام جميع السفن دون قيود تعرقل حرية العبور.

https://youtube.com/shorts/avUycQkuZNk?si=sVnP9xjpDe9GO4Qt

هرمز مضيق هرمز ايران الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد