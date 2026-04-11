مسئول عسكري إيراني كبير ينفي عبور أي سفينة أمريكية من مضيق هرمز

قال مسؤول عسكري إيراني كبير في تصريح له عبر التلفزيون الرسمي الإيراني إنه لا صحة لما تم تداوله حول عبور أي سفينة أمريكية من مضيق هرمز في الأيام الأخيرة وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية الأولي المصرية.

وأكد المسؤول أن ما تم نشره حول تحذير إيراني لسفينة أمريكية بالهجوم في حال عبورها للمضيق ليس دقيقًا.

وأفادت رويترز عن تحذير إيراني لسفينة عسكرية أمريكية، جاء فيه أنه سيتم استهداف السفينة إذا عبرت المضيق خلال 30 دقيقة.

لكن المسؤول العسكري الإيراني أوضح أن السفينة الأمريكية عادت أدراجها بعد التحذير ولم تُستكمل عملية عبورها.