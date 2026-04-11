حقيقة عبور سفن تابعة للبحرية الأمريكية مضيق هرمز

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بنفي مسؤول أمني ما أورده موقع "أكسيوس" حول عبور سفن تابعة للبحرية الأمريكية مضيق هرمز خلال اليوم.

وتأتي هذه المزاعم في وقت تؤكد فيه المصادر أنه لم تعبر أي سفينة مضيق هرمز منذ بدء سريان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة.

يأتي ذلك، فيما قالت وكالة فارس أن القوات الإيرانية أبلغت وفد إيران المفاوض بتحرك مدمرة أمريكية من ميناء الفجيرة باتجاه مضيق هرمز وأن إيران أبلغت الوسيط الباكستاني أنه إذا استمر تحرك المدمرة الأمريكية سيتم استهدافها خلال 30 دقيقة.