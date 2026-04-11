جيش الاحتلال: نفذنا غارات على 200 موقع في لبنان خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سلسلة غارات مكثفة على مواقع تابعة لحزب الله في لبنان، مؤكدًا استهداف أكثر من 200 موقع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية،ك قبل أيام من محادثات مرتقبة في واشنطن بين الجانبين.

وأوضح بيان لجيش الاحتلال أن سلاح الجو واصل ضرب ما وصفه بالبنية التحتية للحزب، بالتوازي مع تقديم دعم جوي للقوات البرية التي تنفذ عملياتها في جنوب لبنان.

تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متسارع، إذ كثفت إسرائيل هجماتها الجوية عقب إطلاق حزب الله صواريخ باتجاهها في الثاني من مارس، بعد أيام من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ووسعت إسرائيل نطاق عملياتها البرية داخل جنوب لبنان، وأصدرت أوامر بإخلاء مئات الآلاف من السكان من القرى التي تعتبرها مناطق نفوذ للحزب.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 1888 شخصًا داخل لبنان، في حين قتل إسرائيليان على الأقل نتيجة هجمات صاروخية نفذها حزب الله.