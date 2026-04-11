منحاز وفاسد.. هجوم حاد من ترامب على الإعلام بعد التصعيد مع إيران

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بتصريحات حادة هاجم فيها وسائل الإعلام على خلفية تغطيتها للتصعيد مع إيران، واصفاً إياها بـ"الزائفة" والمنحازة.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة تمكنت من "تدمير كامل قدرات الجيش الإيراني"، بما يشمل القوات البحرية والجوية، مضيفاً أن قادة عسكريين إيرانيين "قتلوا خلال العمليات".

وأشار إلى أن مضيق هرمز بات قريباً من إعادة الفتح، لافتاً إلى أن سفناً فارغة تتجه بسرعة نحو الولايات المتحدة من أجل التحميل، في إشارة إلى عودة حركة التجارة.

وفي سياق انتقاداته، اتهم ترامب وسائل الإعلام بتقديم صورة "مضللة"، معتبراً أنها إما "فاقدة للمنطق أو فاسدة"، بسبب تصويرها للوضع على أن واشنطن في موقع الخاسر.