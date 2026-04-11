انطلاق قداس عيد القيامة برئاسة البابا تواضروس من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

بدأت فعاليات قداس عيد القيامة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط حضور كنسي وشعبي كبير، ومشاركة عدد من الأساقفة والكهنة والشخصيات العامة.

قداس عيد القيامه

ويُعد قداس عيد القيامة من أهم وأقدس المناسبات في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يحتفل الأقباط بقيامة السيد المسيح، باعتبارها حجر الزاوية في الإيمان المسيحي ورسالة الرجاء والحياة الجديدة.

وشهدت الكاتدرائية أجواء روحانية مميزة، حيث توافد المصلون للمشاركة في هذه المناسبة العظيمة، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مكثفة لتأمين الاحتفال وخروجه بالشكل اللائق.

ويتضمن القداس صلوات وتسابيح خاصة بعيد القيامة، تعكس فرحة الكنيسة بقيامة المسيح، إلى جانب عظة يلقيها قداسة البابا، يوجه خلالها رسالة روحية، مؤكدًا على معاني الرجاء والانتصار على الألم والموت.

يأتي هذا الاحتفال في إطار تقاليد الكنيسة السنوية، التي تحرص على إحياء هذه المناسبة بروح إيمانية عميقة، تجمع بين العبادة والفرح، وتؤكد على قيم المحبة والسلام.