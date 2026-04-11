البابا تواضروس يبعث برسالة لأقباط المهجر بمناسبة عيد القيامة ترجمت لـ 22 لغة

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لأبناءه في المهجر بعيد القيامة المجيد، وذلك من خلال الرسالة البابوية التي يرسلها لهم سنويًّا، في إطار دعم التواصل بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأبنائها في قارات العالم الخمس .

وقال القمص موسى ابراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إنه تمت ترجمة الرسالة لـ ٢٢ لغة مختلفة لتتناسب مع اتساع البلاد التي تخدم فيها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واللغات التي يتحدثها أبناؤها.

وتضمنت رسالة قداسة البابا تواضروس الرعوية ثلاثة أبعاد تخص حياة الرجاء التي نلناها من خلال قيامة السيد المسيح، ونوه قداسته في بداية الرسالة الى أننا في زمن يمتلئ بالصراعات والحروب التي تدمر شعوبًا وأممًا، وتؤثر على حياة الأفراد والجماعات، وتؤثر على كل بيت في كل مكان في العالم.

ونوه إلى أنه في إطار قيامة السيد المسيح فإننا نبحث عما ينقصنا، فالعالم ينقصه اليوم"الرجاء"، وتسائل: كيف يكون عند الإنسان رجاء؟ كيف يكون عند الإنسان أمل في هذه الحياة التي تمتلئ بالأخبار المزعجة في كل صباح، وفي كل مساء؟، وقدم الإجابة بأننا نبحث عن هذا الرجاء في قيامة السيد المسيح، ونعتبر أن القيامة هي رسالة رجاء لكل إنسان فينا، لكل إنسان يتمتع بإيمانه في شخص السيد المسيح.

وتناول قداسته الأبعاد الثلاثة التي يمكننا من خلالها أن نتعامل مع الرجاء الموجود في قيامة السيد المسيح، وهي أن يكون الإنسان، حاملاً للرجاء، وصانعًا للرجاء، وكارزًا بالرجاء.