رئيس الوفد يهنئ البابا تواضروس الثاني والإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

بعث الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وإلى جميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وجاء نص البرقية: "قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية..

أتشرف بأن أتقدم باسمي واسم حزب الوفد إلى قداستكم وإلى أشقائنا في الوطن مسيحيي مصر، بخالص التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأضاف : " إذ يحتفل شعب مصر بهذه المناسبة المباركة، فإننا نستحضر ما تمثله من معانٍ سامية لقيم الإخاء والرجاء والمحبة والسلام، وهي القيم والثوابت التي شكلت على مر التاريخ الوجدان المصري وأرست الأسس الروحية والأخلاقية التي قام عليها وكانت عبر العصور نموذجًا فريدًا للتعايش والتآخي بين أبناء الوطن الواحد".

وأكد حزب الوفد في هذه المناسبة المجيدة، اعتزازه العميق بوحدة النسيج الوطني المصري التي كانت اعظم ثمار ثورة ١٩١٩، تلك الوحدة التي أنعم بها الله على شعب مصر والتي كانت دائمًا وسوف تظل دائمًا مصدر قوتنا وركيزة استقرارنا، ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أثمن الدور الوطني العظيم الذي تضطلع به الكنيسة المصرية بقيادة قداسة البابا تواضروس الثاني في ترسيخ قيم المواطنة والتسامح وتعزيز روح التضامن بين أبناء الشعب المصري، تلك الروح التي تعكس الروابط التاريخية الراسخة والمصير الوطني المشترك، فقوة مصر الحقيقية تكمن في وحدتها وقوة وصلابة نسيجها الوطني.

واختتم : أدعو الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على قداستكم وعلى مصر وشعبها ونحن أكثر أمنًا وأكثر قوة وأكثر سلامة واستقرارًا ، وكل عام وقداستكم وجميع أشقائنا المسيحيين بخير وبركة وسلام.