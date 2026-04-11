اليوم .. البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة في الكاتدرائية

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، قداس عيد القيامة المجيد، وذلك من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسط حضور كنسي وشعبي كبير، وبمشاركة عدد من الآباء الأساقفة والكهنة والشعب القبطي.

ويُعد عيد القيامة المجيد أحد أهم الأعياد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يحتفل فيه الأقباط بقيامة السيد المسيح من بين الأموات، باعتبارها رمزًا للانتصار على الموت وبداية حياة جديدة مملوءة بالرجاء والنور.

وتتزين الكاتدرائية المرقسية بهذه المناسبة بالشموع والورود، فيما تتعالى الألحان الكنسية المفرحة التي تعبّر عن فرحة القيامة، في أجواء روحانية مميزة ينتظرها الأقباط من عام إلى آخر، بعد انتهاء فترة الصوم الكبير وأسبوع الآلام.

ومن المنتظر أن يلقي قداسة البابا عظة العيد، التي تتناول معاني القيامة وأثرها في حياة الإنسان، داعيًا إلى التمسك بالإيمان ونشر قيم المحبة والسلام، في ظل التحديات التي يشهدها العالم.

كما يشهد القداس حضور عدد من الشخصيات العامة وممثلي الدولة، في إطار حرصهم على مشاركة الأقباط احتفالاتهم، وتأكيدًا على روح الوحدة الوطنية التي تميز المجتمع المصري.