في الجمعة العظيمة .. البابا تواضروس يبرز قوة المحبة والغفران في سر الصليب

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة عدد من الأساقفة والكهنة، وحضور شعبي كبير ملأ أرجاء الكاتدرائية.

رسائل الصليب

وأكد قداسته خلال عظته أن يوم الصليب يُعد أعظم تجلٍ لمحبة الله للبشر، إذ قدّم المسيح نفسه فداءً عن العالم، محولًا الصليب من رمز للألم إلى علامة خلاص وفخر لكل المؤمنين.

أوضح أن الصليب يحمل ثلاث رسائل أساسية: محبة إلهية بلا حدود، وعلامة تجمع السماء بالأرض وتوحد الجميع، وقوة روحية فعّالة تدعو إلى الغفران والتسامح، مستشهدًا بغفران المسيح لصالبيه.

واختُتمت الصلوات بساعات البصخة التي تستعرض أحداث الصلب والدفن، في أجواء روحية تعكس عمق هذا اليوم وتمهد لفرح القيامة.