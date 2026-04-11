تحذير .. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض بعد الفسيخ والرنجة اذهب للطبيب فورا

يعد التسمم الغذائي من المشكلات التي يمكن السيطرة عليها بسهولة في بدايتها ولكن عند التأخر في العلاج تحدث مضاعفات خطيرة ولأن الرنجة والفسيخ من أشهر الاطعمة التي سببت تسمم في شم النسيم حال شراءها من مصادر غير موثوقة.

أعراض التسمم بعد الفسيخ والرنجة

وطبقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك تشمل أعراض التسمم بعد تناول الفسيخ والرنجة ما يلي:

إسهال

حمى

صداع

غثيان

ألم في المعدة

التقيؤ

قد تظهر أعراض التسمم بعد تناول الفسيخ والرنجة في غضون ساعتين إلى ست ساعات من تناول الطعام أو السوائل الملوثة، ولكن ذلك يعتمد على نوع الجرثومة، فبعض الأنواع تحتاج إلى وقت أطول في الجسم قبل أن تُصبح ضارة.

وتميل الأعراض إلى الاختفاء بسرعة، حيث تستمر عادةً من 12 إلى 48 ساعة ولكن فيبعض الأحيان تسبب مضاعفات خطيرة كالاجهاض أقصر عمومًا من العديد من الأمراض الشائعة الأخرى ، مع أن الأعراض قد لا تبدو كذلك في البداية.