محمد شريف يقود تشكيل الأهلي لمباراة سموحة بالدوري

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة سموحة في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم ويوسف بلعمري.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد شريف.

يجلس على دكة البدلاء: أحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي وهادي رياض وأليو ديانج وأحمد عيد ومروان عثمان وطاهر محمد وحمزة علاء.