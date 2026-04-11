عقد محادثات ثلاثية وجهًا لوجه بين إيران والولايات المتحدة وباكستان

أفاد مسئول رفيع في البيت الأبيض، لشبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان وإيران تعقد اجتماعاً ثلاثياً مباشراً اليوم السبت.

وفي السياق ذاته، التقى كلٌّ من “جيه دي فانس” و"جاريد كوشنر" و"ستيف ويتكوف" و"رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف" و"وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي"، إضافة إلى “مسئول باكستاني واحد” على الأقل.

جذير بالذكر أن اليوم شهد بدء الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، حسب ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني، الذي عقد اجتماعين منفصلين مع وفدَي البلدين.