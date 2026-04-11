رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن غداً الأحد اجازة للطلاب الأقباط في جميع المدارس  بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وعلم موقع صدى البلد أنه سيسمح أيضاً للمعلمين الأقباط بجميع المدارس بالغياب غداً ، مراعاةً لإحتفالهم بعيد القيامة المجيد

وتلقت جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، تعليمات مشددة تنص على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة بشأن عدم عقد أي امتحانات أو تقييمات خلال أيام أعياد المسيحيين . 

هل عيد القيامة 2026 إجازة رسمية؟

وفقًا للقرار الوزاري رقم 346 لسنة 2025، يحق للعاملين المسيحيين الخاضعين لقانون العمل الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في أعيادهم الدينية، إلى جانب الإجازات الرسمية المعتمدة للدولة.

ويشمل ذلك عددًا من المناسبات الخاصة بالأقباط الأرثوذكس مثل عيد الميلاد، والغطاس، وأحد الشعانين، وخميس العهد، وعيد القيامة.

أما بالنسبة للأقباط الكاثوليك والبروتستانت، فتتضمن الإجازات الخاصة بهم رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد، وعيد القيامة، بما يضمن تنظيم الإجازات الدينية وفقًا للطوائف المختلفة.

كما يتيح القرار في بعض المناسبات مثل أحد الشعانين وخميس العهد مرونة في مواعيد الحضور للعمل، بحيث يمكن تأخير بدء الدوام حتى الساعة العاشرة صباحًا، بما يساعد الموظفين على أداء الشعائر الدينية دون التأثير الكامل على سير العمل.

وكان قد بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.


وقال الرئيس السيسي - في نص البرقية - "يطيب لي أن أبعث إلى قداستكم وإلى إخواننا الأقباط بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.. أعاده الله عليكم بالخير والبركات".


وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بأواصر الأخوة والمحبة التي تجمع بين أبناء مصر جميعا، فالنسيج الوطني الواحد هو الدرع الواقي والحصن المنيع للحفاظ على الوطن وحماية مقدراته و الدعامة الأساسية في بناء مستقبل مشرق يحقق أمال وطموحات المصريين كافة".


وتابع الرئيس السيسي: "أدعو الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، متمنيا لكم عيداً سعيداً تنعمون فيه بوافر الصحة والسعادة، ومصرنا الغالية المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء".


كما أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقيات تهنئة مماثلة إلى أقباط مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم؛ بمناسبة عبد القيامة المجيد، حيث هنأهم سيادته بالعيد وتمنى لهم دوام النجاح والتوفيق.

