رئيس الأساقفة مصليًا لمصر : نصلي أن يمنح الله سلامًا وبركات لبلدنا الحبيبة

قال رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي في عظة قداس عيد القيامة: ننتهز هذة الفرصة بان نصلي من أجل رئيس جمهوريتنا ، السيد عبد الفتاح السيسي وكل القائمين على اتخاذ القرار والحكمة والبصيرة في قيادة البلاد، خاصة في هذه الأوقات الدقيقة التي تموج فيها المنطقة بالصراعات والتحديات.

وتابع : ولا يفوتنا ونحن نحتفل بهذه المناسبة أن نرفع صلواتنا من اجل شعب السودان الشقيق والشعب اللبناني ودول الخليج الشقيقة وكل شعوب المنطقة التي تضررت من اثار الحروب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط ليرفع الله عنهم كل اثار الحرب وأن يعم بسلامه علي المنطقة ويحفظ الله شعوبهم وأرضهم من كل شر وشبه شر.

واستكمل بالأصالة عن نفسي وبأسم سنودس إقليم الإسكندرية للكنيسة الاسقفية الأنجليكانية بمصر وبالإنابة عن مطارنة واساقفة وقساوسة وشعب الكنيسة في مصر وخارجها أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من هنئنا بعيد القيامة المجيد ونخص بالشكر:-



فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أوفد لنا السيد محمد رضا أمين رئاسة الجمهورية ممثلا لفخامتة لحضور القداس والتهنئة بالعيد.



كما نخص بالشكر قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والذي أرسل لنا برقية تهنئة رقيقة بمناسبة عيد القيامة.



ونتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية لتهنئته الرقيقة بالعيد والذي اناب بالحضور عن فضيلته، فضيلة الدكتور أحمد بسيوني مدير مركز الامام الليث بن سعد لفقه التعايش بدار الافتاء المصرية.



ونشكر ايضاً سيادة اللواء محمود توفيق معالي وزير الداخلية الذي هنئنا بالعيد ببرقية تهنئة واناب عن سيادته اللواء عمرو حسين خيري التومي مدير إدارة حراسة المنشأت بقطاع أمن القاهرة لحضور القداس الالهي وتهنئتنا بالعيد. ونشكر السيد اللواء محمد يوسف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وايضا رجال الامن الوطني والشرطة لجهودهم ومساهمتهم في تامين الكاتدرائية والمنطقة المحيطة بها.

ونشكر سيادة اللواء الدكتور هاني سمير رئيس حي غرب القاهرة الذي يحضر معنا القداس الإلهي ممثلا لمعالي الوزير الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة ، ولايفوتنا أن نشيد بجهود السيد الوزير الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والسيد اللواء الدكتور هاني سمير رئيس حي غرب القاهرة ومعاونيهم علي مجهوداتهم الدؤبة في تنظيم هذا الحفل وتجميل المنطقة المحيطة بالكاتدرائية.



ونشكر نيافة المطران كوريكور أغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للارمن الكاثوليك لحضوره ومشاركته معنا القداس الإلهي. وجناب القس أندريه ذكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر الذي أرسل برقية تهنئة بمناسبة عيد القيامة، والبطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الأسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس علي تهنئة الرقيقة بالعيد. ونشكر المهندس أمير إلهامي، مدير دار الكتاب المقدس وكل العاملين بالدار لتهنئتنا بالعيد.





ونتقدم بوافر الشكر لوسائل الاعلام المقروءه والمسموعه والمرئية ونخص بالشكر الصحافة ووكالات الانباء والقنوات الفضائية والتلفزيون المصري، ونشكر الدكتورة دينا موسي من وكالة أنباء الشرق الاوسط والتي تحضر معنا القداس الإلهي. ونشكر الدكتور/ محمود حسن الحفناوي، السكرتير التنفيذي لبيت العائلة المصر والذي يحضر معنا القداس الإلهي.