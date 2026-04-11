قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار أسوان | تجهيز محيط الكنائس لإستقبال أعيادالقيامةوشم النسيم.. وحملات لغلق المحال المخالفة

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 10/4/2026 أحداث متنوعة.

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة ميدانية لتفقد محيط كنائس الطوائف الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية للإطمئنان على جاهزية المواقع وتوفير الأجواء الآمنة واللائقة للمواطنين فى ظل الإستعدادات المكثفة لإستقبال إحتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد ، وشم النسيم.

ووجه المهندس عمرو لاشين بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والكنس بمحيط الكنائس ، وإصلاح الطفح المتكرر للصرف الصحى بمنطقة عباس فريد ، مع رفع كفاءة المتنزهات ، والحدائق العامة ، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولاً بأول بما يسهم فى تحسين المظهر الحضارى وتوفير بيئة صحية وآمنة .


وكلف عمرو لاشين برفع درجة الإستعداد بجميع مديريات الخدمات والمحليات وأجهزة المحافظة المختلفة ، وهو الذى يشهد فى الوقت نفسه تواجد تمركزات أمنية وفرق الإنتشار السريع للإسعاف والأطقم الطبية لضمان سرعة التعامل مع أى أحداث طارئة .

محافظ أسوان يتفقد محيط الكنائس لإستقبال احتفال الأقباط بعيد القيامة وشم النسيم.. صور

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية توجيهات حاسمة بغلق وتشميع عدد من المقاهى والكافيهات ومحلات العطارة المخالفة بعدد من الشوارع والأسواق والميادين ، مع التحفظ على كافة المضبوطات ، وذلك لمخالفتها خطوط التنظيم والتعدي على حرم الطريق.

يأتى ذلك فى إطار حرصه لإعادة الإنضباط إلى الشارع الأسوانى وتحسين المظهر الحضارى .

ورافق محافظ أسوان خلال جولته التى شملت شوارع كورنيش النيل وأبطال التحرير وممر دار الشباب وميدان المحطة والسوق السياحى القديم كل من الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، وشرطة المرافق بقيادة المقدم أسامة الحوفى  ، فضلاً عن محمد ممدوح معاون المحافظ ، ونواب رئيس المدينة ، والقيادات التنفيذية المعنية  .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

