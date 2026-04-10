محافظ أسوان: غلق وتشميع المقاهى والمحلات المخالفة .. وإلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم | صور

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية توجيهات حاسمة بغلق وتشميع عدد من المقاهى والكافيهات ومحلات العطارة المخالفة بعدد من الشوارع والأسواق والميادين ، مع التحفظ على كافة المضبوطات ، وذلك لمخالفتها خطوط التنظيم والتعدي على حرم الطريق.

يأتى ذلك فى إطار حرصه لإعادة الإنضباط إلى الشارع الأسوانى وتحسين المظهر الحضارى .

ورافق محافظ أسوان خلال جولته التى شملت شوارع كورنيش النيل وأبطال التحرير وممر دار الشباب وميدان المحطة والسوق السياحى القديم كل من الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، وشرطة المرافق بقيادة المقدم أسامة الحوفى ، فضلاً عن محمد ممدوح معاون المحافظ ، ونواب رئيس المدينة ، والقيادات التنفيذية المعنية .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة إلتزام أصحاب المحال بالسوق السياحى القديم بالضوابط المحددة ، والإنذارات التى تم توجيهها مسبقًا ، وعلى رأسها عدم تجاوز خط التنظيم بحيث لا يتعدى الإشغال حدود 50 سم فقط من الرصيف ، مع الإلتزام بوضع سلات قمامة أمام كل محل للحفاظ على النظافة العامة .

جولة ميدانية

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتى فى سياق خطة متكاملة للقضاء على العشوائيات التى تؤثر سلباً على حركة المواطنين والزائرين ، وتعيق إنسيابية المرور ، فضلاً عن تشويه المظهر العام للمدينة ، والعمل على إستمرار الحملات بشكل يومى دون تهاون مع أى مخالفات .

ووجه المهندس عمرو لاشين على تنفيذ الحملات المكثفة لرفع الإشغالات ، ومصادرة العربات اليدوية والفاترين المخالفة من الشوارع بما يسهم فى إعادة الوجه الحضارى اللائق بمحافظة أسوان ، خاصة فى المناطق الحيوية والسياحية ، مؤكداً على أنه لن يتم السماح بأى تجاوزات أو مظاهر عشوائية ، وأن القانون سيطبق على الجميع دون إستثناء حفاظاً على حق المواطن فى بيئة نظيفة ومنظمة وآمنة .