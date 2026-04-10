محافظ أسوان يتفقد محيط الكنائس لإستقبال احتفال الأقباط بعيد القيامة وشم النسيم.. صور

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة ميدانية لتفقد محيط كنائس الطوائف الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية للإطمئنان على جاهزية المواقع وتوفير الأجواء الآمنة واللائقة للمواطنين فى ظل الإستعدادات المكثفة لإستقبال إحتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد ، وشم النسيم.

رافق محافظ أسوان خلال جولته الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، وشرطة المرافق بقيادة المقدم أسامة الحوفى ، فضلاً عن محمد ممدوح معاون المحافظ ، والمهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ، والقيادات التنفيذية المعنية.

ووجه المهندس عمرو لاشين بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والكنس بمحيط الكنائس ، وإصلاح الطفح المتكرر للصرف الصحى بمنطقة عباس فريد ، مع رفع كفاءة المتنزهات ، والحدائق العامة ، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولاً بأول بما يسهم فى تحسين المظهر الحضارى وتوفير بيئة صحية وآمنة .



وكلف عمرو لاشين برفع درجة الإستعداد بجميع مديريات الخدمات والمحليات وأجهزة المحافظة المختلفة ، وهو الذى يشهد فى الوقت نفسه تواجد تمركزات أمنية وفرق الإنتشار السريع للإسعاف والأطقم الطبية لضمان سرعة التعامل مع أى أحداث طارئة .



وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية ، وتمام تراخيصها ، ومراقبة المراسى الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين .

وأعطى لاشين توجيهاته بالمتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء لتلقى أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات خلال فترة الأعياد .

تأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على توفير أجواء آمنة ومنظمة للإحتفال بالمناسبات المختلفة ، مع تحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين ، والحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.