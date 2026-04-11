استحداث لجان | الصحة تعلن خبرًا مهما يخص حياة المرأة بمبادرات الرئاسة

عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماع اللجنة القومية لصحة المرأة في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ المبادرات الرئاسية الخاصة بصحة المرأة، واستعراض أبرز الإنجازات التي حققتها مبادرة دعم صحة المرأة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع شدد على استكمال مسيرة النجاح للمبادرة وبناءً على النتائج الإيجابية المحققة، مع استحداث لجان جديدة تعمل إلى جانب اللجان العلمية لتعزيز الكفاءة المؤسسية.

الوقاية والاكتشاف المبكر

وأشار إلى أن مكافحة الأورام ترتكز أساسًا على الوقاية والاكتشاف المبكر، مما جعل التجربة المصرية نموذجًا يُحتذى به عالميًا.

وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع أكد أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتطوير خطط العمل لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرأة بشكل مستدام، مع الاستفادة من البيانات الدقيقة في اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.

وأشار إلى أن الاجتماع شمل استعراض مؤشرات الأداء منذ يوليو 2019، والتي تضمنت أعداد الزيارات بالوحدات الصحية والمستشفيات، وإجمالي الفحوصات الإشعاعية وتحاليل الباثولوجي، بالإضافة إلى حالات سرطان الثدي المكتشفة والمحولة للعلاج، وعدد الحالات التي بدأت العلاج وفق البروتوكولات الجديدة، إلى جانب جهود تدريب مقدمي الخدمة وتطوير البنية التحتية الصحية على مستوى الجمهورية.

ونوه الدكتور حسام عبدالغفار، إلى الاعتراف الدولي بالجهود المصرية في مجال صحة المرأة، مع التأكيد على دور اقتصاديات الصحة في تقييم كفاءة الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الموارد لضمان الاستدامة وجودة الخدمات.

وأضاف أن الاجتماع شهد نقاشًا موسعًا حول التحديات القائمة وآليات معالجتها، إلى جانب مناقشة البروتوكولات العلمية وأدوار اللجان الفرعية، وتوزيع أجهزة الأشعة، ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع دقة فحوصات الماموجرام والعلاج الإشعاعي، فضلاً عن مشروع الباثولوجي الرقمي وبرامج تدريب الكوادر الطبية، مع وضع توصيات وخطط مستقبلية لتعزيز أثر المبادرة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة القومية لدعم صحة المرأة، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير لشؤون الأشعة، والدكتور محمد حجازي نائب رئيس اللجنة العلمية، والدكتور حاتم أمين المدير التنفيذي لمبادرة صحة المرأة، بجانب أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية.