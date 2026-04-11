الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
استحداث لجان | الصحة تعلن خبرًا مهما يخص حياة المرأة بمبادرات الرئاسة

عبدالصمد ماهر

عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماع اللجنة القومية لصحة المرأة في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ المبادرات الرئاسية الخاصة بصحة المرأة، واستعراض أبرز الإنجازات التي حققتها مبادرة دعم صحة المرأة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع شدد على استكمال مسيرة النجاح للمبادرة وبناءً على النتائج الإيجابية المحققة، مع استحداث لجان جديدة تعمل إلى جانب اللجان العلمية لتعزيز الكفاءة المؤسسية. 

الوقاية والاكتشاف المبكر

وأشار إلى أن مكافحة الأورام ترتكز أساسًا على الوقاية والاكتشاف المبكر، مما جعل التجربة المصرية نموذجًا يُحتذى به عالميًا.

وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع أكد أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتطوير خطط العمل لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرأة بشكل مستدام، مع الاستفادة من البيانات الدقيقة في اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.

وأشار إلى أن الاجتماع شمل استعراض مؤشرات الأداء منذ يوليو 2019، والتي تضمنت أعداد الزيارات بالوحدات الصحية والمستشفيات، وإجمالي الفحوصات الإشعاعية وتحاليل الباثولوجي، بالإضافة إلى حالات سرطان الثدي المكتشفة والمحولة للعلاج، وعدد الحالات التي بدأت العلاج وفق البروتوكولات الجديدة، إلى جانب جهود تدريب مقدمي الخدمة وتطوير البنية التحتية الصحية على مستوى الجمهورية.

ونوه الدكتور حسام عبدالغفار، إلى الاعتراف الدولي بالجهود المصرية في مجال صحة المرأة، مع التأكيد على دور اقتصاديات الصحة في تقييم كفاءة الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الموارد لضمان الاستدامة وجودة الخدمات.

وأضاف أن الاجتماع شهد نقاشًا موسعًا حول التحديات القائمة وآليات معالجتها، إلى جانب مناقشة البروتوكولات العلمية وأدوار اللجان الفرعية، وتوزيع أجهزة الأشعة، ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع دقة فحوصات الماموجرام والعلاج الإشعاعي، فضلاً عن مشروع الباثولوجي الرقمي وبرامج تدريب الكوادر الطبية، مع وضع توصيات وخطط مستقبلية لتعزيز أثر المبادرة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة القومية لدعم صحة المرأة، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير لشؤون الأشعة، والدكتور محمد حجازي نائب رئيس اللجنة العلمية، والدكتور حاتم أمين المدير التنفيذي لمبادرة صحة المرأة، بجانب أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية.

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

ليفربول

محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز على فولهام 2-0 في الدوري الإنجليزي

أتلتيكو مدريد

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

تريزيجيه

تريزيجيه يفتتح التسجيل للأهلي في شباك سموحة بالدوري

بالصور

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

الفسيخ والرنجة

أسباب تراكم دهون البطن غير كثرة الطعام.. أمراض خفية

أمراض تسبب زيادة الوزن

أسوأ 5 سيارات موديل 2026 ندم أصحابها على شرائها

سيارات 2026

تحذير .. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض بعد الفسيخ والرنجة اذهب للطبيب فورا

الفسيخ والرنجة

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

