آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

كشفت النائبة والإعلامية آية عبدالرحمن، عن كواليس لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، فى المطار والذى وصفته بالحوار الشعبي كونه كان موجهها الى الشعب وكان عفويا.

وقالت آية عبدالرحمن ، فى ندوة صدى البلد: كواليس لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مليئة بالتفاصيل اولها لم أكن على علم باجراء حوار مع الرئيس كل ما أخبرونى به ضرورة تواجدى فى المطار اذ ربما يتم اجراء حوار مع شخصية هامة ولكن بحسى الصحفى كنت متوقعه هذه اللحظة.

وأضافت آية عبدالرحمن: توجهت الى المطار من العاشرة مساء وحتى الصباح الباكر ولم يخبرني أحد بطبيعة اللقاء او الشخصية التى اجرى معها الحوار حتى قبل اللقاء بدقائق معدودة اخبروني باجراء حوار مع الرئيس وكنت على اتم الاستعداد ولذلك جاء هذا اللقاء عفويا.

آية عبدالرحمن فى ضيافة صدى البلد

وحلت النائبة والمذيعة آية عبدالرحمن ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، وذلك قبل انطلاق الحلقة الأخيرة من برنامج “دولة التلاوة” والذى يتم فيه الإعلان عن الفائزين بالموسم الأول.

وتحدثت آية عبدالرحمن عن كواليس مشاركتها فى برنامج “دولة التلاوة” بعد أن كانت مذيعة أخبار وتقديم البرامج السياسية لفترة طويلة.

وتطرقت آية عبدالرحمن فى حديثها الى الصعوبات التى مرت بها خلال مرحلة التحضير والتجهيز للبرنامج الذى حظي بنجاحات كبيرة فور عرض حلقاته.

كما كشفت آيه عبدالرحمن عن كواليس ترشيحها لمجلس النواب ووضع الملف الإعلامي ضمن أولوياتها داخل المجلس الموقر والتحديات التى تواجهها كنائبة تحاول ان تكون على قدر المسئولية التى وضعت لها.

وتطرقت آيه عبدالرحمن الى كواليس لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي كمذيعة أخبار بمطار القاهرة وسط حشد جماهيري كبير.

آية عبدالرحمن تحدثت أيضا عن حياتها الأسرية وكيفية قيامها بالدور الأسري والمهني فى آن واحد بما لا يؤثر أى منهما على الآخر.