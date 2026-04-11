الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بشري وإدواردو جيوت وسوالاي غربية في تحكيم الفيلم القصير بمهرجان أسوان

أحمد إبراهيم

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في دورته العاشرة التي تقام في الفترة من 20 إلي 25 إبريل الجاري، وتحمل اسم الفنانة الرائدة عزيزة أمير بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها.

لجنة تحكيم الفيلم القصير  

وتضم لجنة تحكيم الفيلم القصير في عضويتها النجمة "بشرى" وهي فنانة مصرية متعددة المواهب؛ فهي ممثلةٌ، ومطربةٌ، ومنتجةٌ، وإعلاميةٌ، وبدأت مسيرتها كأصغر مراسلة لقناتي دبي وأبو ظبي، قبل أن تستهل مشوارها السينمائي مع المخرج يوسف شاهين في فيلم "إسكندرية نيويورك"، كما شاركت في تأسيس مهرجان الجونة السينمائي وشغلت منصب رئيس التنفيذي للعمليات به (2017–2022) .ٍ 

وناقشت "بشري" كمنتجة وممثلة قضايا اجتماعية هامة في فيلم "678" (أفضل ممثلة في مهرجان دبي) وكمنتجة لفيلم "أسماء"، تشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "آي برودكشنز، وتظل وجهاً بارزاً في لجان التحكيم الدولية، بما في ذلك مهرجانات موسكو والدار البيضاء (2024–2025)، محققة توازن بين القيادة الإدارية وشغفها بالتمثيل والاستشارات السينمائية. 

وتضم اللجنة أيضا في عضويتها "إدواردو جيوت" والذي يشغل حالياً منصب المستشار الفني لمهرجان حقوق الإنسان السينمائي في فالنسيا بإسبانيا، وتولى الإدارة الفنية لمهرجان "موسترا دي فالنسيا" (سينما البحر المتوسط) في الفترة من 2018 إلى 2024، كما عمل صحفياً ثقافيًا وناقدًا سينمائيًا لمدة ثلاثين عامًا.

وألف جيوت وشارك في كتابة أكثر من 20 كتاب حول السينما والثقافة الشعبية، وكان عضوًا في فريق البرمجة بأرشيف فالنسيا السينمائي (2000–2006)، ومدربًا في "مواهب جوادالاخارا" بالمكسيك (2016–2019). عمل مبرمجًا دوليًا لأكثر من عشر سنوات في مهرجاني "أبيسين" و"سينما جوف"، كما شارك عضوًا في لجان التحكيم الدولية أو لجان تحكيم "فيبريسي" في عدة مهرجانات، منها: موسكو، أيام قبرص السينمائية، روتردام، أيام فلسطين السينمائية، مهرجان مديتران السينمائي في مالطا، القاهرة، أيام قرطاج السينمائية، وأيام عمان لصناعة السينما. 

ويشارك بلجنة تحكيم الفيلم القصير أيضا "سولاي غربية"، وهي تمتلك خبرة واسعة في إدارة الفنون والسينما والموسيقى، وانضمت إلى الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) كمديرة للمنح في عام 2017، وهي مسؤولة عن إدارة برامج آفاق للأفلام، بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية، وبرنامج الموسيقى، وقد أتاح لها عملها المشاركة في العديد من الندوات السينمائية ولجان التحكيم ومنتديات عرض المشاريع، على الصعيدين الإقليمي والدولي. 

يذكر أن الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام، تعقد برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرعاية البنك الأهلي المصري، ونقابة السينمائيين، ومؤسسة دروسوس، وشركة مصر للطيران، وشركة ريد ستار.

لبنان في دائرة النار.. لماذا تصعد إسرائيل عسكريًا؟

باحث سياسي: مفاوضات واشنطن وطهران في إسلام آباد قد تؤثر على محادثات لبنان وإسرائيل

ترجيحات بمفاوضات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان..تفاصيل

بوجاتي تصنع موتوسيكل فائق السرعة من ألياف الكربون

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

