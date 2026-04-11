حمزة العيلي من احتفالية دعم طيف التوحد: التوعية الجسر الحقيقي لدمج هؤلاء الأطفال

أعرب الفنان حمزة العيلي، عن فخره واعتزازه بالمشاركة في الاحتفالية الكبرى لدعم الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، والتي أُقيمت بأحد فنادق التجمع الخامس، وسط حضور واسع من المتخصصين في التربية الخاصة ونجوم الفن والإعلام.

وأكد “العيلي” خلال كلمته أن تسليط الضوء على هذا الملف الإنساني يُعد واجبًا أخلاقيًا، قائلًا: “سعادتي لا توصف بكوني جزءًا من هذا الحدث؛ فالتوعية هي الخطوة الأولى والأساسية لدعم الأطفال وأسرهم، وهي المحرك الحقيقي الذي يغير نظرة المجتمع ويفتح الطريق لدمجهم بشكل طبيعي ومنتج في حياتنا اليومية.”

احتفالية دعم أطفال طيف التوحد

وشهدت الاحتفالية، التي أطلقتها الدكتورة دينا مصطفى، تقديم أغنية مؤثرة بعنوان “كنت واحد من كتير” بصوت الفنان حمادة هلال، والتي لامست كلماتها مشاعر الحاضرين، معبرة عن العالم الداخلي لأطفال التوحد، حيث تقول:

“كنت واحد من كتير.. كلنا في نفس المصير.. محبوسين جوة السكوت.. نترعب لو يعلى صوت.. توهة جوة خيال كبير”.

كما تحولت الاحتفالية إلى تظاهرة دعم إنسانية بمشاركة نخبة من النجوم، من بينهم:

الفنانون محمد ثروت، سامح حسين، بشرى، سوزان نجم الدين، وفريق بلاك تيما،

والإعلاميين: مدحت شلبي، مي حلمي، أحمد يونس، إلى جانب أحمد عز،وجاءت الاحتفالية برئاسة ودعم الدكتورة دينا مصطفى، أستاذ مشارك التربية الخاصة ومحلل السلوك المعتمد، والتي تُعد من أبرز رواد “تحليل السلوك التطبيقي” في الشرق الأوسط، حيث تمتد مسيرتها الأكاديمية والمهنية إلى مناصب دولية بجامعات مرموقة، من بينها جامعة الأميرة نورة وجامعة فلوريدا، إلى جانب تأسيس مراكز متخصصة في أمريكا وأوروبا، بهدف توفير بيئة علاجية متكاملة تضمن جودة الحياة للأطفال.

واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهود بين القوى الناعمة والخبرات العلمية، لتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ فكرة أن كل طفل من ذوي التوحد يمتلك قدرات فريدة تستحق الدعم والرعاية.