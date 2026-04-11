وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

لا يزال المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، يتعافى من محاولة الاغتيال التي نجا منها في الضربة الأولى للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي اندلعت نهاية شهر فبراير الماضي، والتي قتل فيها والده المرشد الراحل علي خامنئي.

الحالة الصحية لمجتبى خامنئي

ووفقًا لثلاثة مصادر من الدائرة المقربة لخامنئي ، تحدثت إلى وكالة رويترز، فقد شوّه الهجوم وجهه بشدة وألحق أضرارًا بالغة بساقيه، أو إحداهما على الأقل.

ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن مجتبى خامنئي لا يزال يتمتع بوعي كامل ويشارك في اجتماعات مع كبار المسؤولين عبر المكالمات الصوتية.

ووفقًا لرويترز، يُعد هذا الوصف الأكثر تفصيلًا لحالة خامنئي، وقال مصدر مطلع على تقييمات الاستخبارات الأمريكية لرويترز، إن خامنئي ربما يكون قد فقد ساقه.

وأشار أحد المصادر ، إلى أنه قد يتم نشر صور لخامنئي في غضون شهر أو شهرين، وهناك احتمال أن يظهر المرشد الأعلى علنًا بحلول ذلك الوقت.

مفاوضات إسلام أباد

يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه العالم، انطلاق المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، التي تستضيفها إسلام أباد، في محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

ويترأس الوفد الأمريكي نائب ترامب جي دي فانس، فيما يترأس وفد إيران رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي اشترط وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، والإفراج عن أصول طهران المجمدة للبدء في المفاوضات.