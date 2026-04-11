فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

شهدت منصة «تيك توك» انتشار ترند غريب يتمثل في تناول قطع صغيرة من الأواني الفخارية بعد إضافة الليمون والبهارات، ما أثار جدلًا واسعًا وتحذيرات طبية.

وبدأت الظاهرة عبر مقاطع فيديو نشرتها صانعة محتوى، قبل أن تلقى رواجًا كبيرًا بين المستخدمين.

وأوضح خبراء أن هذا السلوك قد يرتبط باضطراب «بيكا» الذي يدفع لتناول مواد غير غذائية، وقد يكون مؤشرًا على نقص بعض العناصر مثل الحديد.

من جانبهم، حذّر أطباء من مخاطر التلوث بالمعادن الثقيلة والإصابة بمشكلات هضمية خطيرة، كما أكدوا أن الاعتقاد بقدرة الفخار على تنظيف الجسم من السموم لا يستند إلى أي أساس علمي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.