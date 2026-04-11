هرمز على صفيح ساخن.. روايات متناقضة بين واشنطن وطهران

تضاربت الروايات بشأن التطورات في مضيق هرمز، حيث أعلنت واشنطن تنفيذ عمليات بحرية وعبور سفن حربية ضمن ما وصفته بـ“حرية الملاحة” وتطهير الممر من الألغام، فيما قدمت طهران رواية مغايرة تؤكد إحباط محاولة اقتراب أمريكية وتهديد مدمرة بالانسحاب.



ونقلت تقارير إعلامية، من بينها موقع “أكسيوس”، أن سفنًا تابعة للبحرية الأمريكية عبرت المضيق في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تصاعد التوترات، حيث تحركت من الشرق إلى الغرب باتجاه الخليج ثم عادت إلى بحر العرب دون تنسيق مسبق مع الجانب الإيراني.



وفي المقابل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده بدأت بالفعل عمليات “تطهير” للمضيق من الألغام البحرية، معتبرًا أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الملاحة الدولية.



في المقابل، شددت مصادر إيرانية على أن القوات المسلحة رصدت تحركات وصفتها بـ“الاستفزازية” لمدمرة أمريكية اقتربت من نطاق حساس، مشيرة إلى أنه تم توجيه تحذير عبر وساطة باكستانية، ما دفع السفينة لتغيير مسارها.



وأكدت الروايات الإيرانية أن هذا التطور جاء في إطار تنسيق دبلوماسي–ميداني ساهم في منع انهيار التفاهمات الجارية في إسلام آباد، حيث تُجرى مفاوضات تهدف إلى احتواء التصعيد بين الأطراف المعنية.