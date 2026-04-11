بوجاتي تصنع موتوسيكل فائق السرعة من ألياف الكربون

لطالما ارتبط اسم بوجاتي بتحطيم الأرقام القياسية في عالم السيارات ولكن في عام 2026 قررت العلامة الفرنسية نقل فلسفتها من المحركات الجبارة إلى القوة البشرية المحضة.

بالتعاون مع شركة فاكتور بايكس كشفت بوجاتي عن دراجتها الجديدة التي تعد تحفة فنية من ألياف الكربون تتحدى القوانين التقليدية للدراجات الهوائية لتكون الأسرع والأكثر حصرية في العالم حيث توصف بأنها سيارة هايبر داخل هيكل دراجة.

تصميم خارج عن القانون يتحدى المعايير الدولية

لم تلتزم بوجاتي والمعايير الصارمة التي يضعها الاتحاد الدولي للدراجات حيث تم تصميم شوكة الدراجة الأمامية بعرض يبلغ 147 ملم بدلاً من القياسات التقليدية المسموح بها رسميًا وذلك لتقليل سحب الهواء إلى أقصى حد ممكن.

هذا التصميم الذي يعتبر غير قانوني في السباقات الرسمية يجعلها أسرع دراجة هوائية تم بناؤها على الإطلاق من حيث الديناميكا الهوائية حيث تم تحسين تدفق الهواء حول الهيكل تماماً كما يتم في مقدمة سيارات بوجاتي شيرون الشهيرة.

ألياف كربونية فائقة ومكونات مستوحاة من السيارات الخارقة

استخدمت بوجاتي في صناعة هذه الدراجة نفس جودة الكربون المستخدمة في سياراتها مع طبقة خارجية بتنسيق فني خاص يعكس فخامة سياراتها الخارقة.

وتتضمن المواصفات الفنية عجلات خفيفة الوزن للغاية تزن المجموعة بالكامل 1298 جراماً فقط وهي مصممة لتوفير استقرار استثنائي عند السرعات العالية.

كما تم تزويدها بمقعد مخصص مغطى بمادة الألكانتارا الفاخرة التي تبطن مقصورات سيارات بوجاتي مع إطارات مخصصة تحمل شعار بوجاتي باللون الأزرق التاريخي وتوفر أقل مقاومة دحرجة ممكنة على الطريق.

لا تقتصر الدراجة على التصميم الخارجي فقط بل زودت بمقياس طاقة مدمج في أذرع التدوير الكربونية مما يتيح للراكب قياس أدائه بدقة احترافية عالية.

وتتميز الدراجة بنظام مقود متكامل يلغي الحاجة لوصلات المقود التقليدية مما يجعل مقدمة الدراجة قطعة واحدة انسيابية تمنح السائق تحكمًا فائق الدقة حتى عند الانطلاق بأقصى سرعة ممكنة مع الحفاظ على التوازن المثالي للهيكل المطبوع بدقة الميليمتر.

تماشيًا مع سياسة بوجاتي في الندرة والتميز سيتم إنتاج 250 نسخة فقط من هذه الدراجة مرقمة بشكل فردي حول العالم لتكون موجهة لهواة الجمع والرياضيين الباحثين عن التميز المطلق.

وبالنسبة للسعر فإنه يبدأ من حوالي 88,500 ريال سعودي وهو سعر قد يتجاوز قيمة سيارات سيدان حديثة مما يرسخ مكانتها كأغلى وأسرع دراجة هوائية تم تطويرها بمعايير هندسية مستمدة مباشرة من عالم حلبات السباق.

تمثل هذه الدراجة محاولة ناجحة لنقل خبرة بوجاتي في إدارة تدفق الهواء واستخدام المواد الخفيفة إلى عالم ركوب الدراجات.

إنها ليست مجرد وسيلة تنقل بسيطة بل هي تصريح قوي من بوجاتي بأنها قادرة على السيطرة على أي وسيلة نقل تعتمد على عجلتين أو أربع طالما أن الهدف النهائي هو الوصول إلى الكمال الهندسي وتقديم تجربة فريدة لا تشبه أي شيء آخر في الأسواق العالمية.