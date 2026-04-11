دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

في مفاجأة غير متوقعة لعشاق السرعة، ألمح الرئيس التنفيذي لشركة دودج، "مات مكالير"، خلال معرض نيويورك للسيارات 2026، إلى أن الشركة تعمل على تطوير سيارة رياضية جديدة كليًا تهدف إلى تقديم "الأناقة، والشخصية القوية، والأداء" بسعر يقل عن 30000 دولار.

هذا التصريح أثار تكهنات واسعة حول رغبة دودج في دخول معقل السيارات الرياضية الصغيرة وبأسعار معقولة، وهو القطاع الذي تسيطر عليه حاليًا سيارات مثل مازدا مياتا وتويوتا GR86.

دودج تعود للجذور بمبدأ “الأداء للجميع”

أكد مكالير أن دودج مدينة لعملائها وموزعيها بسيارة تعيد إحياء روح المغامرة بأسعار في متناول اليد.

وفي الوقت الحالي، تعد أرخص سيارة أداء في جراج دودج هي "تشارجر" المزودة بمحرك 3.0 لتر توربو مزدوج، والتي يبدأ سعرها من 49995 دولارًا. لذا، فإن طرح سيارة بسعر يقل عن هذا الرقم بحوالي 20000 دولار يعد خطوة جريئة وطموحة للغاية، تهدف إلى جذب فئة الشباب الذين يبحثون عن الأداء دون الدخول في فخ الأسعار الباهظة.

تحدي التكلفة أمام عمالقة السوق

يعد الوصول إلى سقف سعري تحت 30000 دولار تحديًا هندسيًا واقتصاديًا كبيرًا في ظل التضخم الحالي.

فالمنافسون المباشرون مثل مازدا مياتا وتويوتا GR86 يبدأون بالفعل من حاجز الـ 30000 دولار، بينما تبدأ فئات "إيكوبوست" من فورد موستانج عند 32640 دولارًا.

وتراهن دودج على قدرتها على توفير سيارة ذات "شخصية هجومية" (Attitude) تميزها عن المنافسين اليابانيين، مع الحفاظ على بصمة الأداء الأمريكي الأصيل.

سوق السيارات الرياضية المدمجة.. مخاطرة أم فرصة؟

في سوق تسيطر عليه سيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر، تظل السيارات الرياضية الاقتصادية فئة محدودة (Niche Market).

ومع ذلك، يرى الخبراء أن دودج قد تستغل هذه الفجوة لتعويض غياب بعض الطرازات التقليدية، خاصة مع بحث المستهلكين عن سيارات "ممتعة" في القيادة وتتميز بتصميم فريد يبتعد عن رتابة سيارات الـ SUV.

سيمثل القرار النهائي بإنتاج هذه السيارة اختبارًا حقيقيًا لقدرة دودج على الموازنة بين تكاليف الإنتاج وتوقعات الجماهير.

المواصفات المتوقعة: هل تكون كهربائية أم هجينة؟

بالرغم من عدم الإفصاح عن التفاصيل التقنية، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمال اعتماد دودج على منصة مدمجة وخفيفة الوزن، مع محرك توربو صغير رباعي الأسطوانات لضمان تحقيق السعر المستهدف.

ويرى البعض أن التوجه نحو محرك احتراق داخلي تقليدي سيكون الورقة الرابحة لجذب الفئات التي لا تزال تفضل صوت المحرك الميكانيكي على هدوء المحركات الكهربائية، تمامًا كما فعلت مازدا في قرارها الأخير بشأن المياتا.

إذا نجحت دودج في تقديم سيارة رياضية بمواصفات "العضلات الأمريكية" وبسعر تحت 30000 دولار، فإنها ستعيد صياغة المنافسة في هذا القطاع.

فالعلامة التجارية التي اشتهرت بـ "هيلكات" و"ديمون" تدرك جيدًا أن الولاء للعلامة يبدأ من السيارات الاقتصادية التي تمنح السائق شعورًا بالتميز، بانتظار الكشف الرسمي عن التصميم الأولي لهذه السيارة في وقت لاحق من عام 2026.