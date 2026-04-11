المالية: 47.5 مليار جنيه مخصصة للإنفاق على العلاج على نفقة الدولة

عقد وزير المالية أحمد كجوك مؤتمراً صحفياً لاستعراض ملامح الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، حيث أكد أن الصحة والتعليم سيحظيان بالأولوية في توزيع الموارد المالية، وفقا لما نقلته الأولى المصرية.

وخلال المؤتمر، أكد كجوك أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة بنسبة 30% في موازنة الصحة، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 20% في موازنة التعليم، بما يعكس التزام الدولة بتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

كما أعلن الوزير أن 47.5 مليار جنيه مخصصة للإنفاق على العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب دعم التأمين الصحي والأدوية، مع تحقيق نمو سنوي بنسبة 69% في هذه المخصصات.

وأوضح أن الحكومة تستهدف تخصيص مزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية للقطاعين في جميع المحافظات، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وقال الوزير إن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين فرص التعليم والصحة للجميع.