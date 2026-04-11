المالية: نستهدف أكبر فائض أولي بنسبة 5 % لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف أكبر فائض أولي بنسبة ٥٪؜ في موازنة العام المالى المقبل، لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة، وخدمة الدين للإيرادات والمصروفات.

وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي، أن الوضع المالى الأفضل يتيح زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وأن التحسن المالى لابد أن يعود على المواطن، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض العجز الكلي إلى ٤,٩٪؜ من الناتج المحلى وهو معدل يقل عن متوسط عجز الموازنة بالاقتصادات الناشئة.

وقال الوزير، إننا نعمل بكل جد لإيجاد مساحات إضافية لزيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين، وتطويع كل الإصلاحات في إدارة المالية العامة لصالح الناس والاقتصاد.