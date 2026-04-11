ما هي المنطقة الحمراء التي تستضيف المحادثات الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد؟

الـ“المنطقة الحمراء” في إسلام أباد ليست تعبيرًا مجازيًا، بل هي منطقة جغرافية وأمنية شديدة الحساسية، وتعد القلب الإداري والسياسي للعاصمة الباكستانية، وهي الموقع الذي تستضيف فيه عادةً الاجتماعات رفيعة المستوى، بما في ذلك المفاوضات الأمريكية–الإيرانية الجارية.

ما هي “المنطقة الحمراء” في إسلام أباد؟

“المنطقة الحمراء” هي حي أمني مغلق داخل العاصمة الباكستانية، يضم أهم المؤسسات السيادية في البلاد، مثل:

مقر رئاسة الوزراء.

القصر الرئاسي.

الوزارات السيادية.

البرلمان الباكستاني.

والسفارات والمقار الدبلوماسية الحساسة.

وتخضع هذه المنطقة لإجراءات أمنية مشددة للغاية، تشمل الحواجز الخرسانية، ونقاط التفتيش، والانتشار المكثف لقوات الشرطة والجيش، مع قيود صارمة على الدخول والخروج.

لماذا تستخدم في المفاوضات الدولية؟

اختيار “المنطقة الحمراء” لاستضافة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لم يأتِ من فراغ، بل يعود لعدة أسباب: أعلى مستوى من الحماية الأمنية في البلاد، وسهولة عزل الموقع وتأمين الوفود، وقربه من المقرات الحكومية التي تشرف على الوساطة، وتقليل مخاطر أي احتجاجات أو تهديدات خارجية.

وبحسب تقارير صحفية، فقد تم إغلاق مداخل المنطقة بالكامل بالحواجز الأمنية، مع نشر قوات إضافية لتأمين محيط فندق “سيرينا”، الذي يعتقد أنه مقر الاجتماعات غير المباشرة بين الطرفين.

فندق “سيرينا” داخل قلب المنطقة الحمراء

داخل هذه المنطقة شديدة التحصين، يقع فندق “سيرينا” الشهير، وهو أحد أكثر الفنادق استخدامًا في استضافة الوفود الدبلوماسية الدولية.

وقد تم تحويل الفندق بالكامل إلى منطقة شبه مغلقة خلال فترة المفاوضات، حيث تم إخلاؤه جزئيًا من النزلاء، وفرضت إجراءات تفتيش صارمة، ومنع الوصول إليه إلا بتصاريح أمنية خاصة، وانتشرت قوات أمنية في محيطه بشكل مكثف.

استضافة المفاوضات داخل “المنطقة الحمراء” تحمل دلالة سياسية واضحة، إذ تعكس حساسية المحادثات بين واشنطن وطهران، ورغبة باكستان في تقديم نفسها كوسيط آمن وموثوق، والحاجة إلى بيئة معزولة بعيدًا عن الضغط الشعبي والإعلامي.

كما أن اختيار هذا الموقع يقلل من احتمالات أي اختراق أمني أو اضطرابات قد تؤثر على سير التفاوض.