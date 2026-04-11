بدء العد التنازلي..موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2026

ينتظر ملايين المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة في مصر، موعد صرف المعاش لشهر أبريل 2026، بعد تطبيق الزيادة الأخيرة التي أقرها برنامج تكافل وكرامة.

حيث يُعد هذا البرنامج من أبرز آليات الدعم الاجتماعي التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف حدة الفقر، بالإضافة إلى دعم التعليم والصحة للأطفال في الأسر محدودة الدخل.

وفي تصريحات رسمية، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل سيُصرف اعتبارًا من 15 أبريل 2026، ويشمل 4.7 مليون أسرة، حيث سيتم صرفه عبر ماكينات الصرف الآلي، مكاتب البريد، ومنافذ فوري وكروت ميزة، بالإضافة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026:

يستطيع المستفيدون من المعاش الاستعلام عن حالة بطاقاتهم من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم إدخال الرقم القومي واختيار أيقونة "استعلام".

تظهر للمواطن بيانات المعاش مثل المحافظة، الإدارة الاجتماعية، حالة البطاقة (ساري، مجمد، أو موقوف) والمبلغ المستحق.

أماكن صرف المعاش:

ماكينات الصرف الآلي.

مكاتب البريد.

منافذ فوري وكروت ميزة.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة:

ألا يقل عمر المتقدم عن 65 عامًا.

عدم كونه موظفًا أو أن يكون لدى الأسرة دخل ثابت.

أن تكون الأسرة من ذوي الدخل المحدود، مع أطفال مقيدين بالمدارس بنسبة حضور 80% على الأقل.

إعادة هيكلة المعاشات لمواكبة التحديات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية

وطالب إبراهيم أبو العطا، الخبير في الشؤون الاجتماعية، بضرورة إعادة النظر في هيكلة المعاشات بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الحالية، التي تضع ضغوطًا متزايدة على العديد من المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات.

وفي تصريحات تلفزيونية، أشار أبو العطا إلى أن حوالي 12 مليون مستفيد من المعاشات يواجهون تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتخفيف الضغوط المعيشية على هذه الفئة.

وأكد أبو العطا أن من أبرز مطالب أصحاب المعاشات هي:

رفع قيمة المعاشات لمواكبة معدلات التضخم المتزايدة.

حماية الدخل من التآكل نتيجة ارتفاع الأسعار المستمر.

تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وهو ما يسهم في تحسين مستوى الحياة للمستفيدين.

وأضاف أبو العطا أن برنامج تكافل وكرامة يُعد من أهم أدوات الحماية الاجتماعية في مصر، معبرًا عن تقديره لجهود الدولة في استخدام هذه البرامج لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن الخدمات الإلكترونية التي تتيح الاستعلام عن المعاشات وتقديم الدعم تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم الاجتماعي، مما يسهل وصوله إلى المستحقين بسرعة وكفاءة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تُسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن المصري.