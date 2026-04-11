أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

أثارت يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق حالة من التعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت تعليقًا مؤثرًا عبّرت فيه عن حالتها النفسية الصعبة، وذلك عقب قرار تجديد حبس نجلها على ذمة التحقيقات.

ونشرت يسرا الليثي، زوجة أحمد حسام ميدو، تعليقًا مؤثرًا عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عبّرت فيه عن حالتها النفسية الصعبة حيث كتبت:"استودعك ابنى يارب وانت الذي لاتضيع عنده الودائع انت ارحم به وانت خير الحافظين اللهم اعلم انت بوجع قلبي فاجبره ياكريم ياوهاب"



تحدث أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، عن الأزمة التي تمر بها أسرته، وذلك في أول ظهور إعلامي له بعد واقعة حبس نجله، مؤكدًا أن العائلة تعيش ظروفًا صعبة خلال الفترة الحالية.

حبس نجل أحمد حسام ميدو

وقال ميدو إنهم يمرون بمرحلة قاسية، موجهًا اعتذاره لمسؤولي نادي الزمالك لعدم تمكنه من حضور تصوير الإعلان الترويجي لتطبيق النادي، رغم تلقيه دعوة رسمية للمشاركة إلى جانب عدد من نجوم القلعة البيضاء.

وأضاف أنه وأسرته لديهم إيمان كبير بأن ما يحدث هو اختبار من الله، مشددًا على احترامهم الكامل لكافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية.

كما أكد ميدو احترامه لقرارات النيابة العامة والقضاء، موضحًا أنه يتحدث باسم عائلته في هذا الأمر، معبرًا عن ثقته في سير العدالة.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية صعبة للغاية على الأسرة، لكنهم يتعاملون معها بشجاعة وصبر، مطالبًا الجمهور بالدعاء لهم لتجاوز هذه المحنة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على يقينه بأن الله يخبئ لهم الأفضل، متمنيًا أن تمر هذه الأزمة بسلام عليه وعلى أسرته