الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل
5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل
عبد العزيز جمال

تشهد مصر حالة من الاهتمام المتزايد على محركات البحث بشأن ما وُصف بأنه أطول إجازة متصلة خلال شهر أبريل 2026، والتي تمتد إلى 5 أيام متواصلة لفئة من العاملين، بالتزامن مع تتابع مناسبات دينية ووطنية متقاربة في نفس الفترة.

وتأتي هذه الإجازة في وقت تتداخل فيه العطلات الأسبوعية مع مناسبات دينية مهمة، ما يخلق حالة من الترقب بين الموظفين لمعرفة الفئات المستفيدة ومدى تطبيق القرار على مختلف القطاعات.
 

شم النسيم 2026: موعد الإجازة الرسمية في مصر


 

تفاصيل الإجازة الممتدة.. من خميس العهد حتى شم النسيم

تمتد الإجازة على مدار خمسة أيام متتالية تبدأ يوم الخميس 9 أبريل 2026، فيما تنتهي يوم الاثنين 13 أبريل 2026، لكنها لا تشمل جميع العاملين، إذ تقتصر على فئة محددة وفقًا للقرارات المنظمة لطبيعة الإجازات الدينية والرسمية.

بحسب القرار رقم 346 لسنة 2025 الصادر عن وزارة العمل، يحصل العاملون المسيحيون في القطاع الخاص على أيام إجازات رسمية مدفوعة الأجر خلال مناسباتهم الدينية، في خطوة تعكس دعم مبدأ المواطنة والمساواة داخل بيئة العمل.

ويشمل القرار الأقباط الأرثوذكس، حيث تتضمن الإجازات أعياد: الميلاد، والغطاس، وأحد السعف، وخميس العهد، وعيد القيامة، مع منح تسهيلات إضافية مثل إمكانية تأخير الحضور إلى العمل حتى الساعة العاشرة صباحًا في بعض هذه الأيام.

وتبدأ الإجازة بـ خميس العهد، والذي يُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المسيحيين في مصر، ثم يتبعه يومي الجمعة والسبت باعتبارهما عطلة أسبوعية رسمية.
 

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

عيد القيامة ضمن الإجازة الممتدة

تستكمل الإجازة يوم الأحد 12 أبريل، الذي يوافق عيد القيامة، وهو أحد أهم الأعياد الدينية لدى الطوائف المسيحية، ويحصل خلاله العاملون المسيحيون على إجازة رسمية مدفوعة الأجر وفقًا للوائح المعمول بها داخل المؤسسات المختلفة.

ويمثل هذا اليوم ذروة الاحتفالات الدينية في هذه الفترة، ما يضيف بعدًا روحيًا خاصًا للإجازة الممتدة.

شم النسيم إجازة جامعة لكل المصريين

تختتم الإجازة يوم الاثنين 13 أبريل 2026 بمناسبة شم النسيم، وهو اليوم الذي يُعد إجازة رسمية عامة تشمل جميع العاملين في الدولة دون استثناء، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

ويتميز هذا اليوم بطابعه الاجتماعي الشعبي، حيث يخرج المواطنون إلى الحدائق والمتنزهات، في واحدة من أقدم المناسبات المصرية التي تجمع مختلف الفئات.

قرار حكومي ينظم الإجازة

يستند منح يوم شم النسيم كإجازة رسمية عامة إلى قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، يقضي باعتباره عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

ويؤكد القرار على أهمية توحيد العطلات الرسمية التي تجمع بين الطابعين الاجتماعي والوطني، مع الحفاظ على استقرار بيئة العمل وعدم تعطيل المرافق الحيوية.
 

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة

لماذا تُعد هذه الإجازة الأطول في أبريل؟

تُعد هذه الفترة استثنائية لأنها تجمع بين عطلات أسبوعية رسمية ومناسبات دينية ووطنية متقاربة، ما يؤدي إلى امتداد الإجازة لعدة أيام متتالية لفئة من العاملين، قبل أن تتوحد الإجازة في يوم شم النسيم لجميع المواطنين.

