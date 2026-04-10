توحيد أعياد المسيحيين لكل المصريين.. طلب إحاطة بشأن الإجازات الدينية

تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن استمرار العمل بقرارات تميّز بين المواطنين المسيحيين في الإجازات الدينية.

وأشار في طلب الإحاطة إلى أن القرار مستمر العمل به رغم اعتراض الكنائس وإعلانها احتفال أبنائها بجميع الأعياد المسيحية الواردة في القرار.

وأوضح البياضي أن هذا الوضع يخلق حالة من التفرقة غير المبررة بين المواطنين، مطالبًا بوقف هذا التمييز بشكل فوري، وإلغاء أي تقسيم في الإجازات الدينية بين المسيحيين، مع توحيدها بالكامل دون أي فرز.

ودعا عضو مجلس النواب إلى إجراء مراجعة شاملة لهذا الملف، بما يضمن الالتزام بنصوص الدستور التي تؤكد على مبدأ المساواة وعدم التمييز، مشددًا على ضرورة النظر بجدية إلى تعميم هذه الإجازات لتكون لكل المصريين، باعتبار أن المواطنة الحقيقية تقوم على المشاركة الكاملة لا الاستثناء.

واختتم البياضي طلبه بالتأكيد على الانحياز إلى مبادئ العدالة والمساواة، باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك يقوم على المواطنة الكاملة.