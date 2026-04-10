قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا يملكون أوراقا رابحة.. ترامب: السبب الوحيد لبقاء الإيرانيين على قيد الحياة التفاوض
حاسوب أوبتا العملاق يتوقع الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا 2026 .. من هو؟
تحذيرات أممية.. وقف إطلاق النار مرهون بتنازلات ثلاثية وأزمة هرمز تهدد الاقتصاد العالمي
صدمة اقتصادية لترامب .. أكبر زيادة شهرية لسعر البنزين منذ 1967 بسبب حرب إيران
محمد الحلو: أسرتي تتميز بالصوت الجميل لكنها تعاني مشكلة في النطق
هل ترامب متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع إيران؟.. البيت الأبيض يجيب
عملة 2 جنيه الجديدة تقترب من التداول.. تحديث شامل لمنظومة الفكة والطرح مطلع يوليو
أمريكا أولًا.. ترامب يلوّح باتفاق خاص مع إيران.. وتحركاته لافتة نحو باكستان
نزع سلاح حزب الله.. مباحثات لبنانية إسرئيلية برعاية أمريكية في واشنطن
ترامب: فتح مضيق هرمز عنصر أساسي في أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران
جامعة العاصمة تكشف موعد افتتاح عيادات المجمع الطبي بحلوان .. خاص
هل يتم إلغاء التوقيت الصيفي وتوحيد الساعة بعد التحرك البرلماني؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

صندوق المقتدرين.. مقترح جديد لسداد ديون مصر بعد دعوة نائب البحيرة

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أثار مقترح تقدم به محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن إطلاق مبادرة مجتمعية لسداد ديون مصر الخارجية خلال فترة قصيرة، حالة من الجدل الواسع داخل الأوساط الاقتصادية والبرلمانية، بعدما دعا إلى إنشاء آلية تعتمد على مساهمة شريحة محددة من المواطنين القادرين في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح النائب أن المقترح لا يزال قيد الدراسة والإعداد، تمهيدًا لتقديمه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يستهدف إنشاء ما يشبه "صندوقًا للمقتدرين"، يساهم من خلاله جزء من المواطنين في تخفيف أعباء الدين العام.

مساهمة 5% من المواطنين القادرين

وحسب ما طرحه النائب، فإن المبادرة تعتمد على مساهمة نحو 5% من الشعب المصري، من خلال تبرع كل فرد بمبلغ يصل إلى مليون جنيه، مؤكدًا استعداده ليكون أول المشاركين دعمًا للفكرة وتحملًا للمسئولية الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن المقترح يتضمن آلية أخرى لسداد جزء من الدين الداخلي عبر مساهمة تصل إلى 10% من المواطنين، إلى جانب مقترح بفرض مساهمات اختيارية على أصحاب الدخول المرتفعة التي تتجاوز 75 ألف جنيه شهريًا، بنسبة تتراوح بين 5% و25% لمدة عام، خاصة للفئات التي تتجاوز إقراراتها الضريبية 50 مليون جنيه سنويًا.

تخفيف عبء الدين وتعزيز المشاركة المجتمعية

وأكد بلتاجي أن القروض التي حصلت عليها الدولة جاءت في إطار تنفيذ مشروعات قومية كبرى وبرامج إصلاح اقتصادي، في ظل ضغوط إقليمية ودولية، مشددًا على ضرورة إشراك القادرين في تحمل المسؤولية بدلًا من تحميل الدولة العبء وحدها.

واعتبر أن مصر تمر بمرحلة "اقتصاد حرب" تتطلب تضافر جميع الجهود، موضحًا أن المبادرة تستهدف تخفيف الضغط على الموازنة العامة وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

توضيحات برلمانية لتفادي الجدل

في السياق ذاته، أوضح النائب رضا عبدالسلام أن المقترح أُسيء فهمه وتداوله بشكل مجتزأ، مؤكدًا أنه لا يستهدف عموم المواطنين، وإنما يركز فقط على شريحة محددة من أصحاب الملاءة المالية المرتفعة، والتي تمثل نحو 5% إلى 10% من المجتمع.

وأشار إلى أن الفكرة تقوم على إنشاء صندوق اختياري يساهم فيه القادرون طوعًا، بهدف دعم الاقتصاد المصري وتقليل أعباء الدين العام، بما ينعكس على سعر العملة ومستوى المعيشة.

ديون مصر سداد ديون مصر البرلمان الدين الخارجي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

