الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير النقل يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي قبل الافتتاح

حمادة خطاب

 أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه قيادات الوزارة ورئيس ،وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري ، ورؤساء الشركات المنفذة، واستشاري المشروع جولة تفقدية لمتابعة تقدم اعمال  التشطيبات النهائية للمرحلة  الثانية من مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT الممتدة من محطه المشير طنطاوي وحتي محطه صن كابيتال بتقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم بطول ٤٠ كم بعدد  16 محطة   من اجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاث والبالغة  48 محطة


بدأت الجولة بتفقد وزير النقل لمحطة المشير طنطاوي التي تم دخولها  الخدمة أمام جمهور المواطنين في التاسع عشر من مارس 2026 ، ليمتد تشغيل الاتوبيس الترددي من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الاسكندرية الزراعي وحتى محطة المشير طنطاوي ليصل BRT إلى القاهرة الجديدة  للربط مع  ش التسعين الجنوبي والربط مع محور المشير طنطاوي ومع مونوريل شرق القاهرة في محطة المشير واطمئن الوزير على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والتقى بعدد منهم والذين أشادوا بمستويات الخدمة المميزة التي يقدمها المشروع من حيث كونه وسيلة نقل حديثة وسريعة ونظيفة وآمنة ومكيفة وصديقة للبيئة ، وتساهم في اختصار زمن الرحلات والجهد والوقت خاصة بعد عزل الحارة المخصصة له عن باقي حارات الطريق الدائري مشيرين الى ان الاتوبيس الترددي وسيلة عصرية حديثة للتنقل.  

ثم توجه وزير النقل لمتابعة جاهزية باقي محطات المرحلة الثانية من المشروع  ، وشاهد طرق الربط بينها وبين المواقف الموجودة أسفل الطريق الدائري والتي تخدم  "القادمون" من والى الطريق الدائري و كذلك كيفية وصول الراكب للمحطات من تلك المواقف  سواء عبر كباري المشاة أو الأنفاق وحتى استقلال الأتوبيس الترددي  بالإضافة الى استعراض أماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الإلكترونية للأتوبيس كما أكد الوزير على ضرورة الجاهزية و الاستعداد التام لفرق تشغيل المرحلة الثانية بما يساهم في استمرار تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور المواطنين عند تشغيل هذه المرحلة خلال الفترة القادمة ، وخاصة  مع الإقبال الكبير من المواطنين لإستقلال الأتوبيس الترددي السريع BRT  في مرحلته الأولى وامتدادها حتى محطة المشير طنطاوي 

كما شدد وزير النقل على ضرورة تكثيف اعمال النظافة بالطريق الدائري على مدار الساعة وإزالة اي مخلفات عليه  حفاظا على الصحة العامة والمظهر الحضاري، والاهتمام بالعلامات الإرشادية والتحذيرية والنيوجرسي بما يساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان بالطريق والاهتمام بأعمال التشجير بطول الطريق.


وأكد وزير النقل على الأهمية الكبيرة للمرحلة الثانية من المشروع والتي تخدم مناطق  سكنية وتجارية مثل ( القاهره الجديده من خلال محطتي المشير طنطاوى والجولف ، المعادي (كارفور المعادي)، المقطم، العمرانية، الطالبية، المريوطية، المنصورية، تقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات وطريق العين السخنه)   مضيفا  أن المشروع  خطوة هامة ضمن خطة وزارة النقل للتوسع  في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة،  و أنه  وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة،  تساهم في  تشجيع المواطنين على استخدامه بدلا من السيارات الخاصة ضمن خطة وزارة النقل لتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي بالإضافة إلي  أنه يساهم في تقليل الازدحام ، و تقليل إستهلاك الوقود والمحروقات وتسهيل حركة تنقل المواطنين كما أن هذا المشروع يقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين من خلال أحدث اسطول من الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي تم تصنيعها محليا  كما أن المشروع يسهم في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري، مثل تقاطع السويس، وتقاطع عدلي منصور، وتقاطع المرج، وتقاطع مسطرد، وهو أحد الشرايين الرئيسية التي ستسهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة ونظيفة وآمنة ، ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى ، حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج) و (مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور) .

وأوضح وزير النقل أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT تم تنفيذه بديلا للخط الخامس للمترو الذي كان مخططا تنفيذه ضمن شبكة وسائل النقل الحضري داخل القاهرة الكبرى و أن هذا المشروع  تم تخطيطه بحيث   تشتمل كل محطاته على مواقف واماكن انتظار ومناطق تجارية تساهم في تقديم خدمات مميزة لمواطني الأماكن المحيطة بالمحطات ولمرتادي ومستخدمي الأتوبيس الترددي

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

لبنان في دائرة النار.. لماذا تصعد إسرائيل عسكريًا؟

باحث سياسي: مفاوضات واشنطن وطهران في إسلام آباد قد تؤثر على محادثات لبنان وإسرائيل

ترجيحات بمفاوضات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان..تفاصيل

بوجاتي تصنع موتوسيكل فائق السرعة من ألياف الكربون

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

