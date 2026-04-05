وزير النقل يوجه بـ تخفيض النفقات إلى أقصى حد وتعظيم الايرادات

كشف الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل آلية العمل خلال الفترة القادمة والتي ستكون تحت شعار “ تخفيض النفقات إلى أقصى حد وتعظيم الايرادات إلى أقصى حد ”، بالإضافة إلى التنفيذ الفوري للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة الأصول بما يدعم الاقتصاد القومي، مع الحفاظ على المستويات المتميزة للخدمات التي تقدمها كافة وسائل وقطاعات النقل المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية.

خطة متكاملة لترشيد النفقات

ووجه وزير النقل بتنفيذ كافة الجهات التابعة لخطة متكاملة لترشيد النفقات داخل مختلف الهيئات والشركات التابعة دون التأثير على جودة الخدمة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية،وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين،مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة ،والتوسع في الأنشطة الإنتاجية داخل الهيئات والشركات التابعة لزيادة مصادر الدخل ، وتعزيز الاعتماد على الموازنة الذاتية .

وطالب قيادات هيئه السكك الحديدية بإعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية، وبما يتناسب مع حجم الركاب لكل خط من الخطوط،وبما يساهم في استمرار تقديم خدمات مميزة لجمهور المواطنين ،وكذلك المتابعة الدورية من قيادات الهيئة القومية للأنفاق لانتظام العمل بخطوط المترو الثلاثة ، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وخاصة مع خطة الوزارة لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي بدلا من السيارات الخاصة،كما وجه الوزير شركات نقل الركاب التابعة للوزارة باستبدال الاتوبيسات ذات نسب الاشغال المنخفضة(اقل من 50%)بميني باص حديث يقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب ،وبما يسهم في تخفيض استهلاك الوقود وخفض تكلفة التشغيل.