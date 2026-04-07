وزير النقل يعلن وصول ثلاثة أوناش رصيف عملاقة و6 ساحة إلى المحطة سفاجا 2

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، وصول ثلاث أوناش رصيف عملاقة ، وعدد 6 أوناش ساحة إلى المحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2 ) بميناء سفاجا، وذلك في إطار استكمال أعمال البنية الفوقية للمحطة التي يتم تنفيذها ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير وفي اطار تنفيذ وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحيث يمثل وصول هذه الأوناش من فئة "سوبر بوست باناماكس"، المصنعة من قبل شركة شانغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة "زد بيه إم سي"، العالمية الرائدة في تصنيع الرافعات الصناعية ، خطوة هامة في أطار استكمال أعمال البنية الفوقية للمحطة لافتاً إلى أن أوناش الرصيف العملاقة الثلاثة (طراز STS) التي وصلت إلى رصيف المحطة تُعد من رافعات المناولة العملاقة القادرة على التعامل مع السفن ذات الحمولات الكبيرة، كما تُعد عنصرًا أساسيًا لتسريع دورة تداول الحاويات ورفع كفاءة الأداء. أما أوناش الساحة الستة من طراز RTG، فهي تعمل آليًا داخل الساحات وتعتمد على أنظمة ذكية في تحديد مواقع الحاويات وترتيبها، ما يقلل من الأخطاء البشرية ويعزز من الكفاءة التشغيلية للمحطة التي ستعزز شبكة الربط بين مصر والشرق الأوسط وإفريقيا ومسارات الشحن العالمية ، و تعتبر بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد والتي ستسهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة أعمال التصدير والاستيراد والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد، وربطها بالميناء، مع جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا، وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية ، كما تعتبر المحطة جزء رئيسي بالممر اللوجستي المتكامل ( سفاجا – قنا – أبو طرطور) أحد الممرات اللوجستية الدولية الـ ٧ التي تنفذها مصر بهدف تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

جدير بالذكر أن مساحة المحطة تبلغ 776 ألف م٢ تقريباً، مع رصيف بطول 1100 متر، وعمق 17 متراً، وتم الانتهاء من من أعمال البنية التحتية بنسبة 100%، التي نفذتها شركات وطنية مصرية متخصصة " ومن المخطط أن تستوعب المحطة نحو 2 مليون حاوية سنوياً، بالإضافة الى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن، كما تضم المحطة مرافق متعددة تشمل مبانٍ إدارية وورش عمل ومستودعات ومرافق حكومية، مدعومة ببنية تحتية شاملة من الطرق ومرافق للخدمات العامة وأنظمة للأمن والسلامة، و سبق وتم توقيع العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري مع مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS) لتشغيل الموانئ الدولية وذلك في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لضمان أعلى مستوى من الكفاءة ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي، والنهوض بالاقتصاد القومي، وتأهيل الموانئ البحرية، وجذب خطوط الملاحة والتجارة العالمية.