قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لترشيد النفقات.. وزير النقل يتفقد محطة رمسيس ويكرم 22 من العاملين بالسكك الحديدية

أجرى المهندس كامل الوزير جولة تفقدية بمحطة رمسيس بالقاهرة للسكك الحديدية ، لمتابعة انتظام وانضباط العمل بالمحطة والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب ،حيث تفقد الوزير الساحة الخارجية ، وشبابيك التذاكر والمول التجاري، والأرصفة، ثم عقد وزير النقل لقاءا موسعا مع عدد كبير من العاملين بالسكك الحديدية بحضور المهندس وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والنقل السككي ، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة.

في بداية كلمته أكد الوزير، أنه منذ توليه حقيبة النقل تعهد أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والشعب المصري العظيم بالنهوض بمرفق السكك الحديدية ، وأن تكون الهيئة في طليعة الهيئات الناجحة بالدولة وذلك بسواعد أبنائها المخلصين ، ومن هنا تم تنفيذ خطة عاجلة تشتمل على 5 محاور رئيسية للنهوض بهذا المرفق الهام الذي ينقل ملايين الركاب.. الأول تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات ، والثاني تطوير عناصر البنية الأساسية ( السكة – المزلقانات – المحطات -) .. والثالث تطوير نظم الإشارات لتحقيق المسير الآمن للقطارات علي الشبكة .. والرابع تطوير الورش لضمان جودة وسلامة التشغيل .. وآخرها وأهمها تطوير وتأهيل العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير منظومة السكة الحديد لافتا ان هذا المرفق شهد خلال الفترة الماضية نقلة نوعية كبيرة اصبحت ملنوسة على أرض الواقع واصبح المرفق يقدم مستويات خدمات متميزة لجمهور المواطنين مشيداً بالجهود التي يبذلها العاملين بالهيئة لاستمرار هذا التطور .

كما أكد الوزير على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب والالتزام التام بما تنص عليه لائحة الهيئة لتحقيق الانظباط التام لافتاً إلى أن الأرباح  لمن يستحق وللشركات التي تحقق أرباحاً فقط، وأنه على كل موظف بالهيئة ان يتسابق في  آداب المهام المحددة بكارت الوصف الوظيفي الخاص بكل موظف.

وأشار إلى أن شعار هذه المرحلة هو " ترشيد الانفاق لأقصى  حد ، وتعظيم الايرادات الى أقصى حد " تزامناً مع استكمال كافة عناصر المنظومة ، مشيراً الى ضرورة تخفيض استهلاك الكهرباء  والمحافظة على الموارد المتاحة واستغلالها الامثل والمحافظة على الوقود الخاص بالجرارت وقطع الغيار ، وعدم السماح بركوب أي راكب بدون تذكرة وتحصيل الغرامات المقررة والاستثمار الامثل لكافة اصول الهيئة والالتزام بالمواصفات الفنية القياسية في كافة اعمال رفع الكفاءة والصيانة ،وإعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية بما يتناسب مع حجم الركاب لكل خط من الخطوط، وبما يساهم في استمرار تقديم خدمات مميزة للمواطني ،  وتعظيم منظومة الاشتراكات الخاصة بحمهور الركاب ، واستمرار اشراك القطاع الخاص في إدارة عدد من القطاعات بالسكك الحديدية، للمساهمة في تحقيق التنافسيه بين الشركات المختلفه بما يساهم في استمرار تميز مستوى الخدم’ المقدمة لجمهور الركاب.

وفي ختام الاجتماع وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بالعنصر البشري بالسكة الحديد باعتباره احد اهم عوامل نجاح المنظومة قام المهندس كامل الوزير بتكريم 22 من العاملين بالهيئة سواء من  قائدي القطارات ، أو فنيي الحركة ،أو مشرفي القطارات أوخفراء المنافذ أو نظار المحطات والعاملين من طوائف التشغيل بمختلف القطاعات، وذلك تقديرًا لما اظهروه من احترافية وكفاءة عالية في منع وقوع حوادث ، و في رصد و احتواء المواقف الطارئة وسرعة التعامل معها والحد من تداعياتها المحتملة وفقا لإجراءات السلامة المعمول بها داخل الهيئة وبما يضمن الحفاظ على أرواح الركاب وتحقيق أعلى معدلات الامان و انتظام حركة التشغيل علي الشبكة.

 وقدم  الوزير الشكر للمكرمين على ما قاموا به من أعمال ساهمت في الحفاظ على أرواح المواطنين ، مؤكدا ان هؤلاء المكرمين نماذج مشرفة للعاملين بهيئة السكك الحديدية ويجب أن يتفانى جميع العاملين في الحفاظ على أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكات الهيئة مشيداً  بالجهود المبذولة من العاملين في مختلف مواقع السكك الحديدية، موجّهًا باستمرار التدريب والتطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتعزيز مستويات الأمان والسلامة داخل المحطات وعلى خطوط التشغيل.

النقل السكة الحديد القطارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

