قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغريدة نارية.. خامنئي يصف مقتل كمال خرازي بـ«وصمة عار»
ترامب: سنعرف قريباً إذا كانت المفاوضات تجري بحسن نية أم لا
تحطم مسيرة بالقرب من دبلوماسيين أمريكيين.. والنواب العراقي يبدأ إجراءات انتخاب الرئيس
نصائح عاجلة من الزراعة لتجنب التسمم بالفسيخ والرنجة
اشتباك ناري في جنوب لبنان.. إصابة جنديين إسرائيليين بنيران حزب الله
الجو هيقلب.. «الأرصاد» تحذر من طقس شم النسيم 2026
مقتل 17 شخصا وإصابة 7 آخرين في غارات إسرائيلية على لبنان منذ الصباح
وزير النقل يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي قبل الافتتاح
وزير التعليم يهنئ البابا تواضروس بحلول عيد القيامة المجيد
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل آليات ضبط السوق لمنع الغلاء والمضاربات
الثقافة تكشف الاستعدادات النهائية لحفلات شم النسيم وعيد القيامة المجيد
الجيش اللبناني يحذر من أي تحركات داخلية خطيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الجو هيقلب.. «الأرصاد» تحذر من طقس شم النسيم 2026

خالد يوسف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة يوم الاثنين الموافق شم النسيم 2026، إذ تشير التوقعات إلى استمرار الأجواء المستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مقابل أجواء مائلة للبرودة ليلًا، وتسود أجواء ربيعية معتدلة تميل إلى الحرارة نهارًا، وهو ما يجعل المواطنين في حالة حيرة بشأن طبيعة الملابس المناسبة خلال الخروج والاحتفال باليوم.


كتل هوائية صحراوية ترفع درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس في شم النسيم وأيام الأعياد، قائلة: إننا نشهد ارتفاعًا في قيم درجات الحرارة منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث أننا نتأثر بكتل هوائية صحراوية، تؤدي إلى ارتفاع قيم الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي ثلاث درجات.

وأضافت «غانم»، خلال تصريحاتها عبر القناة الأولى، أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 27 درجة مئوية خلال فترة النهار، وأيضًا هناك زيادة في سطوع أشعة الشمس، لذلك نشهد أجواء ما بين مائلة للحرارة إلى حارة على أغلب محافظات الجمهورية.

انخفاض درجات الحرارة ليلا وشعور بالبرد

أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترة الليل، نشهد انخفاض درجات الحرارة، وتسجل الصغرى على القاهرة الكبرى 14 درجة مئوية، وبعض المدن الجديدة ومحافظات شمال الصعيد تكون أقل من ذلك، حيث يسود طقس ما بين بارد إلى شديد البرودة خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل، والساعات الأولى من الصباح الباكر.

نشاط نسبي للرياح وأتربة عالقة

لفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أننا نشهد نشاطًا نسبيًا للرياح يمكن أن يساعد على الشعور بانخفاض قيم درجات الحرارة، وهناك بعض الأتربة العالقة بمناطق من محافظات الوجة البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الغربية، وأيضًا هناك فرص سقوط أمطار خفيفة جدًا وغير مؤثرة على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

عودة الأمطار المحتملة: تقلبات الطقس مستمرة

أما عن العودة المحتملة للأمطار، فقد أشارت غانم إلى أن خرائط الطقس تُظهر احتمالية عودة الأمطار اعتبارًا من 19 أبريل 2026، ما يعني أن الطقس سيظل في حالة تقلبات خلال فصل الربيع.

الطقس في شم النسيم 2026

من المتوقع أنه سيكون حارًا نهارًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا. 


ومن المتوقع أن تتذبذب درجات الحرارة بشكل مستمر، لذا سيكون من الأفضل ارتداء ملابس صيفية في النهار وملابس شتوية خفيفة في الليل.

