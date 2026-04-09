مع تحذير الأرصاد .. كيف تختار ملابسك لشم النسيم لتجنب برودة المساء؟

مع اقتراب عيد شم النسيم، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين طقس ربيعي دافئ نهارًا، مع درجات حرارة تصل إلى 27 درجة مئوية في القاهرة والمناطق الوسطى، بينما يسود البرودة نسبياً خلال ساعات الليل والفجر، لتسجل درجات الحرارة حوالي 15–16 درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد إلى أن الأجواء مناسبة للخروج والتنزه في الحدائق والمساحات الخضراء، مع نشاط نسيم خفيف في بعض المناطق، خصوصًا على السواحل.

وأكدت الهيئة أن الملابس المناسبة لشم النسيم تشمل قمصان قطنية خفيفة وتيشيرتات، وبناطيل أو تنانير مريحة، مع نظارة شمسية وقبعة للحماية من أشعة الشمس، بينما ينصح بإضافة سترة خفيفة أو كنزة رقيقة لصباح ومساء اليوم لتجنب برودة الليل.

هذا التوقع يجعل شم النسيم لعام 2026 فرصة مناسبة للعائلات لقضاء يوم ممتع في الهواء الطلق، مع الاستعداد للتقلبات الطفيفة في درجات الحرارة خلال النهار والليل.