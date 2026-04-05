هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
غدا.. طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 15

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا "الاثنين" طقس بارد في الصباح الباكر مائل للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء.. بينما يسود طقس بارد ليلا.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الغربية والوجه البحري ، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة مساء على مناطق من السلوم ومطروح على فترات متقطعة، وتنشط رياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 25 15
العاصمة الجديدة 24 14
6 أكتوبر 24 13
بنهــــا 25 14
دمنهور 23 13
وادي النطرون 25 15
كفر الشيخ 23 13
بلطيم 23 13
المنصورة 24 13
الزقازيق 25 15
شبين الكوم 24 14
طنطا 24 13
دمياط 22 16
بورسعيد 23 17
الإسماعيلية 26 13
السويس 26 14
العريش 22 13
رفح 21 12
رأس سدر 26 17
نخل 23 14
كاترين 17 11
الطور 27 18
طابا 23 12
شرم الشيخ 28 19
الغردقة 28 17
الإسكندرية 22 12
العلمين 20 11
مطروح 20 12
السلوم 19 12
سيوة 24 11
رأس غارب 26 17
سفاجا 19 17
مرسى علم 28 18
شلاتين 29 19
حلايب 27 20
أبو رماد 27 19
مرسى حميرة 27 19
أبــــــرق 26 18
جبل علبة 26 19
رأس حدربة 25 20
الفيوم 26 14
بني سويف 27 14
المنيا 27 12
أسيوط 28 14
سوهاج 29 16
قنا 31 17
الأقصر 31 18
أسوان 32 19
الوادي الجديد 31 15
أبوسمبل 32 19

أما درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

               العظمى الصغرى
مكة المكرمة 36 23
المدينة المنورة 35 23
الرياض 31 17
المنامة 28 22
أبوظبي 31 23
الدوحة 29 22
الكويت 28 16
دمشق 18 06
بيروت 20 15
عمان 17 07
القدس 19 08
غزة 22 13
بغداد 25 12
مسقط 31 29
صنعاء 27 11
الخرطوم 39 26
طرابلس 18 12
تونس 21 10
الجزائر 22 14
الرباط 27 15
نواكشوط 34 21

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
        العظمى الصغرى
أنقرة 16 05
إسطنبول 17 07
إسلام آباد 26 14
نيودلهى 31 19
جاكرتا 31 23
بكين 19 05
كوالالمبور 34 25
طوكيو 21 15
أثينا 22 10
روما 24 08
باريس 17 06
مدريد 26 11
برلين 13 02
لندن 13 05
مونتريال 05 05-
موسكو 07 02
نيويورك 13 06
واشنطن 18 07
أديس أبابا 26 11

خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس بارد مائل للحرارة الظواهر الجوية شبورة مائية

