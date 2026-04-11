ماييلي وقطة وفاخوري أبرز بدلاء بيراميدز في لمباراة المصري بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المصري في إطار بطولة الدوري.

ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم على استاد السويس الجديد في إطار الجولة الثانية من مجموعة البطولة للدوري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - كريم حافظ - عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما - مروان حمدي - فيستون ماييلي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - مصطفى زيكو - حامد حمدان - مصطفى فتحي

خط الهجوم: محمود زلاكة