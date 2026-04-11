عملية بيجر 2 تهز لبنان.. ضربات إسرائيلية مكثفة ضد مواقع لحزب الله

قال المقدم الإسرائيلي أميت ياغور لصحيفة معاريف العبرية، إن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في لبنان تمثل تحولا نوعيا في مسار المواجهة، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجوما واسعا استهدف نحو 100 موقع تابع لـ«حزب الله» خلال دقائق، في محاولة لتوجيه ضربة مفاجئة لقدراته العسكرية والتنظيمية.



وأوضح أن العملية، التي أُطلق عليها “بيجر 2”، أسفرت وفق تقديرات متداولة عن مقتل مئات العناصر، بينهم قيادات بارزة، ما ألحق ضررا كبيرا بهيكل القيادة والسيطرة داخل التنظيم، وكشف عن اختراقات استخباراتية مهمة.



وأضاف أن هذه الضربات لا تقتصر على البعد العسكري فقط، بل تهدف أيضًا إلى خلق ضغط داخلي داخل لبنان، من خلال التأثير على البيئة المدنية، خاصة مع استهداف مواقع داخل مناطق مأهولة، بما في ذلك العاصمة بيروت، وهو ما أدى إلى تعطيل الحياة اليومية.



وأشار ياغور إلى أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى تقويض الدعم الشعبي لـ«حزب الله»، مستندة إلى ما وصفه بتغيرات في الرأي العام اللبناني، حيث تتزايد الانتقادات للتنظيم في بعض الأوساط، سواء عبر الإعلام أو على أرض الواقع.



كما لفت إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد استمرار الضربات العسكرية بالتوازي مع تحركات سياسية، تهدف إلى نزع الشرعية عن البنية السياسية للتنظيم، والدفع نحو واقع جديد في لبنان، قد يشمل إعادة تشكيل المشهد الداخلي وفتح الباب أمام مسارات دبلوماسية مستقبلية، مضيفا إلى أن هذه العملية قد تمثل بداية مسار أوسع لتفكيك قدرات «حزب الله»، إذا ما تم استثمار نتائجها عسكريًا وسياسيًا خلال الفترة المقبلة.