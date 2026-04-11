إعلام إسرائيلي: سقوط مسيرة أطلقت من لبنان في الجليل الغربي

أفاد إعلام إسرائيلي، بسقوط مسيرة أطلقت من لبنان في الجليل الغربي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أنه تم تفعيل أجهزة الإنذار في نهاريا ومستوطنات أخرى في الجليل الغربي، بما في ذلك شلومي وروش هانيكرا.

وأوضح التقرير العبري، أن نحو خمسة صواريخ أُطلقت من لبنان، مما أثار حالة من الذعر في نهاريا وبلدات أخرى في الجليل الغربي. وقد تم اعتراض بعض الصواريخ، بينما انفجرت أخرى في مناطق مفتوحة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة جنديين من لواء المظليين بجروح متوسطة خلال اشتباك مع مسلحين من حزب الله جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم، السبت.