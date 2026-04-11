حالة ذعر ورعب في نهاريا بعد إطلاق ٥ صواريخ من لبنان

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية؟، أنه تم تفعيل أجهزة الإنذار في نهاريا ومستوطنات أخرى في الجليل الغربي، بما في ذلك شلومي وروش هانيكرا.

وأوضح التقرير العبري، أن نحو خمسة صواريخ أُطلقت من لبنان، مما أثار حالة من الذعر في نهاريا وبلدات أخرى في الجليل الغربي. وقد تم اعتراض بعض الصواريخ، بينما انفجرت أخرى في مناطق مفتوحة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة جنديين من لواء المظليين بجروح متوسطة خلال اشتباك مع مسلحين من حزب الله جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم، السبت.

وأوضح جيش الاحتلال ان الجنديين أصيبا بشظايا نارية خلال تبادل لإطلاق النار مع عناصر حزب الله، بحسب ما أفادت به صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم نقلهما إلى المستشفى وإبلاغ عائلتيهما.

وفي وقت سابق من اليوم، السبت، أفادت قناة “روسيا اليوم” بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية، على لبنان إلى 17 قتيلا و7 جرحى، فيما أعلن "حزب الله" استهداف جنود وتجمعات عسكرية إسرائيلية.

وفي وقت سابق، كانت آخر حصيلة مسجلة 12 قتيلا وعدد من الجرحى.