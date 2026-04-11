تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

يعد الفسيخ والرنجة من الأكلات الرئيسية في احتفالات شم النسيم ولكن في بعض الأحيان تسبب مضاعفات خطيرة عند إهمال علامات التسمم التى تظهر بعد تناولها.



ووفقا لموقع كيلافند كلينك فإن مضاعفات التسمم الغذائي نادرة لكنها تكون خطيرة بل ومميتة في بعض الأحيان نتيجة تناول الرنجة غير الصالحة مجهولة المصدر.

مضاعفات تسمم الرنجة

يُعدّ الجفاف الشديد أكثر المضاعفات شيوعًا، حيث يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء والأملاح مع التقيؤ والإسهال المتكررين، وقد يصعب شرب كمية كافية من السوائل لتعويضها.

كما أن بعض أنواع العدوى التي قد تُصاب بها نتيجة التسمم الغذائي قد تُسبب مضاعفات أخرى، منها:

الإجهاض والولادة الميتة

تُعدّ عدوى الليستيريا خطيرة بشكل خاص على الأجنة النامية. يمكن أن تُسبب البكتيريا تلفًا عصبيًا، بل وحتى الموت.

تلف الكلى

يمكن أن تؤدي بكتيريا الإشريكية القولونية إلى متلازمة انحلال الدم اليوريمي (HUS) والفشل الكلوي .

التهاب المفاصل

يمكن أن تسبب بكتيريا السالمونيلا والكامبيلوباكتر التهاب المفاصل المزمن وتلف المفاصل.

تلف الجهاز العصبي والدماغ

يمكن لبعض البكتيريا أو الفيروسات أن تسبب عدوى دماغية تسمى التهاب السحايا ويمكن لبعضها الآخر أن يسبب اضطرابًا عصبيًا يسمى متلازمة غيلان-باريه .