70 مليار جنيه تعيد رسم ملامح المستقبل لسوهاج في عيدها القومي | صور

في مشهد احتفالي امتزجت فيه روح التاريخ بملامح الجمهورية الجديدة، احتفلت محافظة سوهاج بعيدها القومي، ليس فقط تخليدًا لذكرى بطولة أبناء جهينة ضد الحملة الفرنسية عام 1799، بل إعلانًا صريحًا عن ميلاد واقع تنموي جديد تقوده مشروعات قومية عملاقة غيرت وجه الحياة داخل القرى والمراكز.

وجاءت احتفالات هذا العام مختلفة في مضمونها، حيث كشفت المحافظة عن تنفيذ أكثر من 3200 مشروع تنموي داخل 7 مراكز، بتكلفة إجمالية قاربت 70 مليار جنيه، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تعد أكبر مشروع تنموي متكامل يستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين في الريف المصري.

وشملت هذه الطفرة مشروعات ضخمة في قطاعات البنية التحتية، وعلى رأسها تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء مجمعات خدمية متكاملة، فضلًا عن رفع كفاءة الطرق وتحسين البيئة العمرانية، بما ساهم في نقل القرى من دائرة الاحتياج إلى فضاء التنمية المستدامة.

افتتاحات تعكس نبض الشارع واحتياجات المواطن

وتزامنًا مع الاحتفالات، شهدت المحافظة افتتاح عدد من المشروعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، حيث افتتح المحافظ مسجد “الشيخ جمعة” بمدينة جهينة، بعد إحلاله وتجديده بالكامل، في خطوة تعكس الاهتمام بدور العبادة كجزء من البنية المجتمعية.

كما تم افتتاح بوابة المدخل الغربي لمدينة سوهاج، والتي تمثل نقلة حضارية في تحسين الصورة البصرية، حيث جاءت بتصميم معماري حديث يعكس الهوية الجمالية للمحافظة، ضمن خطة شاملة لتطوير المداخل الرئيسية.

وفي قطاع التعليم، افتتح المحافظ مدرستي “نجع العرب سلمى” و“محمد حسان الحكيم” بقرية إدفا، بإجمالي عشرات الفصول الدراسية، في إطار خطة تقليل الكثافات الطلابية وتوفير بيئة تعليمية حديثة تواكب معايير الجودة.

السياحة على خريطة الاهتمام.. ورؤية للمستقبل

ولم تغفل المحافظة الجانب السياحي، حيث كشفت عن خطة طموحة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية العالمية، من خلال تطوير المناطق الأثرية وتعزيز البنية الفندقية بالتعاون مع كبرى الشركات، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويعزز من موارد الدخل بالمحافظة.

وفي سياق استكمال مسيرة التنمية، أعلنت المحافظة عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” مطلع مايو المقبل، لتشمل مركزي أخميم وطهطا، في خطوة تؤكد استمرارية العمل نحو تحقيق العدالة التنموية الشاملة.

ويحمل عيد سوهاج القومي هذا العام رسالة واضحة، مفادها أن المحافظة لم تعد مجرد شاهد على أمجاد الماضي، بل أصبحت نموذجًا حيًا للتنمية المتكاملة، حيث تتلاقى المشروعات القومية مع تطلعات المواطنين، لتصنع واقعًا جديدًا عنوانه “الحياة الكريمة” والتنمية المستدامة.