زوجة تكتشف الخدعة بعد شهرين زواج .. التفاصيل الكاملة لنصاب الصالونات في سوهاج

في واحدة من القضايا التي أثارت الجدل داخل أروقة محكمة الأسرة بسوهاج، كشفت "ن.م.أ"، 27 عامًا، موظفة بالقطاع الخاص، عن تفاصيل صادمة لزواج لم يستمر سوى شهرين، بعدما تبين لها أن زوجها "م.ع.س" لم يكن سوى محتال محترف استغل ثقتها لتحقيق مكاسب مادية.

وقالت الزوجة في دعواها، إن البداية كانت طبيعية من خلال زواج صالونات، حيث تقدم الزوج بصورة شاب مكافح يمتلك مشروعًا خاصًا، ونجح في إقناعها وأسرتها بقدرته على تحمل المسؤولية، لتتم الزيجة في أجواء هادئة.

مفاجأة صادمة

لكن بعد الزواج بفترة قصيرة، بدأت الحقيقة تتكشف تدريجيًا، بعدما لاحظت الزوجة غيابه المستمر، وعدم وجود أي نشاط فعلي للعمل الذي تحدث عنه قبل الزواج، إلى جانب تهربه الدائم من الحديث عن مصدر دخله.

وأضافت أنها فوجئت بعد تحريها عنه، بأنه سبق اتهامه في وقائع نصب مشابهة، وأنه اعتاد استدراج الفتيات للزواج، ثم الاستيلاء على أموالهن بحجج وهمية، وهو ما حدث معها بالفعل، بعدما تحصل منها على مبالغ مالية بزعم الاستثمار.

وأكدت الزوجة أنها حاولت استرداد أموالها أو التوصل لحل ودي، إلا أن الزوج رفض، واستمر في التهرب؛ مما دفعها للجوء إلى القضاء، حيث أقامت "ن.م.أ" دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بسوهاج، طالبت فيها بإنهاء العلاقة الزوجية، مبررة ذلك باستحالة العشرة بعد اكتشافها تعرضها للخداع، وفقدانها الشعور بالأمان.