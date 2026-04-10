احتفالا بعيدها القومي .. المحافظ يفتتح بوابة المدخل الغربي لمركز ومدينة سوهاج | صور

افتتح اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، بوابة المدخل الغربي لمركز ومدينة سوهاج، عقب الانتهاء من تنفيذها، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وخطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الصورة البصرية لمداخل ومخارج المدن والقرى.

جاء ذلك بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج.

والمهندس أيمن رشاد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، والنائب دياب محجوب، والنائب أحمد عبد اللاه، والنائب محمد سمير مكي، والنائب هاني حليم، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتفقد المحافظ ومرافقوه البوابة الجديدة بالطريق الصحراوي الغربي بمدينة سوهاج الجديدة، والتي تم تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية لمركز سوهاج، حيث يبلغ طولها 45 مترًا، بارتفاع فعلي 8 أمتار، وارتفاع ظاهري يصل إلى 16 مترًا.

بما يعكس الهوية البصرية للمحافظة، ويضفي طابعًا جماليًا وحضاريًا على المدخل الغربي للمدينة.

كما قام "راشد" بتفقد أعمال الرصف والتجميل واللاندسكيب بالمنطقة المحيطة بالبوابة، ضمن خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المداخل الرئيسية، وتحسين البيئة العمرانية.

وهنأ محافظ سوهاج أهالي مركز ومدينة سوهاج بافتتاح البوابة الجديدة، مؤكدًا أن تطوير المداخل والبوابات الرئيسية يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

لما له من دور في تحسين الصورة الذهنية والبصرية، وتقديم بيئة حضارية تليق بالمواطنين، خاصة بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.